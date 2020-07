Valente (M5S): Riforma dello Sport? Ci sono ancora criticità da risolvere…

Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle, a margine dell’incontro avuto nella giornata di ieri con il ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora. “Il confronto di quattro ore che c’è stato ieri con il ministro Spadafora e con le altre forze di maggioranza sulla riforma dello Sport è stato intenso, ma ancora interlocutorio. Il nuovo testo contiene alcune modifiche rispetto alla bozza iniziale e, soltanto nelle prossime ore, sarà possibile una disamina più attenta ma esistono ancora delle importanti criticità. Di certo, se alcune nostre richieste sono state recepite, altre ancora andranno affrontate”. Lo dichiara, a margine dell’incontro avuto nella giornata di ieri con il ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora. “Tra poche ore tirerò le somme in merito a questa prima lettura, ma su una cosa voglio essere chiaro: non si può prescindere dall’autonomia e dalla centralità di Sport e Salute, quello deve essere un punto nodale della stesura finale”, aggiunge il deputato precisando che “il contenuto della riforma deve rientrare nel perimetro definito dalla legge delega già approvato dal Parlamento”. “Altro punto di criticità: la legge in vigore prevede fondi certi alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, nel testo presentato dal ministro, invece, le risorse a disposizione vengono rimodulate ogni anno senza dare alcuna certezza sulla programmazione delle attività sportive nel medio e nel lungo periodo. Il rischio che si correrebbe sarebbe quello di avere un Governo che decide anche in che misura concedere i fondi”, conclude la nota.

Sul tema sempre Valente (M5S) è tornato oggi con questa nuova dichiarazione: “La poco piacevole sensazione che mi ha lasciato la giornata di ieri è che, mentre la nostra priorità è quella di pensare esclusivamente a come migliorare lo sport in questo Paese, in linea con quanto il MoVimento 5 Stelle ha cercato di fare anche nel governo precedente, adesso il discorso si sia spostato più su ruoli e incarichi e si siano delineati già vincitori e vinti, quando a vincere dovrebbe essere solo il futuro dello Sport. Resteremo sempre attenti nel dibattito al fine di garantire sempre più la giusta e limpida divisione dei compiti, per competenza ed affidabilità”. Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle, sul suo profilo Instagram.