RE-BRAND SPAGNA: ANNUCIATI I NUOVI LOGHI PER LA FEDERAZIONE E LA NAZIONALE

La Federcalcio Spagnola ha pubblicato sui suoi canali ufficiali i nuovi loghi della nazionale spagnola e della stessa RFEF. Il nuovo emblema della Nazionale è basato sul vecchio logo, ovvero uno scudo contenente lo stemma nazionale spagnolo, ma è semplificato in alcuni aspetti. Infatti sono stati diminuiti i colori, ora solamente giallo per i dettagli (e il bordo) e rosso per lo sfondo nel logo principale che risiederà sul petto dei giocatori della Spagna dal 2022. Inoltre sono state presentate altre due versioni, con abbinamenti di colore diversi: una con sfondo bianco e dettagli in rosso e una con sfondo blu e dettagli in giallo. Infine, tra le polemiche, è stato rinnovato anche lo stemma della Federazione, minimizzando il precedente – utilizzato dal 1988 – in un semplice cerchio rosso con dentro le lettere RF-EF di Real Feración Española de Fútbol. Il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, ha detto: “Il nostro brand deve muoversi nel futuro con eleganza, semplicità e potenza”.

Ultimamente, nel 2019, anche la Federazione calcistica del Brasile ha annunciato un nuovo logo più “minimal” per la Nazionale, per poi utilizzarlo a partire dalla Copa Ámerica 2020.