LA MOTOGP PUNTA SU 888SPORT COME TITLE SPONSOR DEL GP DEL PORTOGALLO

(di Lorenzo Di Nubila) – 888Sport sarà il nuovo title sponsor del GP del Portogallo 2021. Nata nel 1997, 888Sport è una delle realtà più importanti nel settore dei giochi e del divertimento online. E’ cresciuta fino ad essere presente in più di 60 paesi differenti in tutto il mondo.

Il marchio 888casino offre uno spazio sicuro per tutti i giocatori portoghesi che possono divertirsi tra giochi online e roulette, sempre attraverso una tipologia di intrattenimento sicura e responsabile.

In riferimento a ciò, Monica Rangel, Head of PT Markets per 888 Portugal, ha affermato: “E’ un momento emozionante per tutti noi che facciamo parte di 888. In periodi difficili consideriamo tutto questo come un autentico esempio di fiducia nei confronti del Portogallo oltre ad essere una chiara dichiarazione della sua importanza negli eventi sportivi in ambito internazionale. In 888 vogliamo sostenere e festeggiare questo momento con tutti gli appassionati portoghesi”.

Il Managing Director di Dorna Sports Pau Serracanta, ha invece dichiarato: ” Siamo molto felici di dare il benvenuto a 888 come title sponsor per il Gran Premio del Portogallo e di vedere il nome 888 in grande rilevanza su una delle piste più spettacolari tra quelle presenti in calendario. 888 è un nome molto noto e rispettato nel settore e siamo molto contenti di riaccoglierlo in MotoGP”.