PRIMO VIAGGIO SULLA TV IRLANDESE PER LA WWE

(di Lorenzo Di Nubila) – La WWE arriva sulla tv irlandese per la prima volta dopo che Virgin Media si è assicurata un accordo per mostrare la WWE RAW.

Per la prima volta, gli spettatori irlandesi avranno la possibilità di vedere, in chiaro, alcuni dei più grandi nomi del wrestling in televisione. Virgin Media mostrerà una versione di un’ora della trasmissione del lunedì sera il sabato mattina su Virgin Media Two. L’accordo avrà inizio nel fine settimana, con la prima trasmissione che avrà luogo sabato 27 marzo alle ore 10:30.

Il pubblico irlandese potrà quindi sostenere le numerose star nazionali insieme all’ex campione del mondo Becky Lynch, arrivata sesta nella classifica dei migliori atleti di Twitter del 2019, dietro a Megan Rapinoe, Serena Williams, Naomi Osaka, Alex Morgan e Simone Biles.

La programmazione della WWE era stata precedentemente disponibile per gli spettatori irlandesi solo tramite canali britannici, tra cui Sky e BT Sport. Si prevede che all’interno dello stadio saranno presenti circa 25.000 spettatori a notte, mentre, attualmente, i programmi televisivi WWE sono tutti a porte chiuse.