Puma presenta la nuova maglia “Home” del Borussia Dortmund (2022/23)

Puma presenta oggi la nuova maglia Home del Borussia Dortmund per la stagione 2022/23. La tradizionale maglia nera e gialla evoca i ricordi delle origini del BVB, con una grafica speciale che rappresenta le finestre della locanda Wildschütz, creando un ponte con la storia della fondazione del BVB.

Fondato il 19 dicembre 1909, il BVB era chiaramente diverso dagli altri club. 18 giovani si riunirono per fondare il Ballspielverein Borussia nella locanda “Zum Wildschütz” in Borsigplatz. Questo leggendario luogo è alla base dell’ispirazione per la maglia Home di questa stagione.

La scritta “Borussia Verbindet” è visibile sul collo della maglia, a ricordare che tutto può essere superato se si rimane uniti. Allora come oggi, il Borussia unisce le persone attraverso le generazioni come un unico club.

La nuova maglia è disponibile in due versioni. Il tessuto performante ultraweave e la tecnologia dryCELL per la massima traspirabilità rendono la maglia la più leggera e confortevole che Puma abbia mai realizzato. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% con tecnologia drycell, in modo da mantenere il giocatore asciutto e comodo per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo o dal luogo.

La nuova maglia Home debutterà in campo quando il BVB affronterà l’Hertha BSC Berlin nell’ultima giornata di campionato il 14 maggio.