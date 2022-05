Presentato in anteprima il kit gara 2022/23 di arbitri e assistenti

(di Antonio Spina) – La finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Juventus e Inter, disputata allo stadio Olimpico di Roma, ha fatto da cornice per la presentazione in anteprima di una delle nuove divise studiate e realizzate da Legea, sponsor tecnico e fornitore ufficiale della F.I.G.C. – Associazione Italiana Arbitri, per arbitri ed assistenti per la prossima stagione sportiva 2022-2023. Lo storico brand italiano di abbigliamento sportivo marchierà i kit da gara, lo sportswear da allenamento e rappresentanza, oltre alle calzature con una collezione esclusiva dedicata all’A.I.A. La nuova maglia è nel tradizionale “giallo fluo”, colore di riferimento della classe arbitrale negli ultimi decenni.

Le maniche sono adornate da un pattern a tratti psichedelico con rifiniture sul fondo in yuko nero, così come il colletto a V. Lungo i fianchi è posizionata la banda di colore nero che riproduce in sequenza la vela Legea, logo storico dell’azienda.