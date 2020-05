PUMA PORTA IN PISTA SERGIO AGÜERO E ALEX ALBON

Alexander Albon poses for a portrait in Abu Dhabi, UAE in November 2019 // Dustin Snipes/Red Bull Content Pool // AP-2365TFYZH1W11 // Usage for editorial use only //

Domenica 10 maggio alle ore 19.00, Puma, in collaborazione con il suo partner Aston Martin Red Bull Racing riunirà la stella della F1 Alex Albon e l’attaccante del Manchester City Sergio Agüero per competere insieme sul Circuit de Barcelona-Catalunya per il quinto Virtual GP di Esports in diretta sul canale F1 di YouTube.

Albon guiderà l’Aston Martin Red Bull Racing con l’attaccante argentino Sergio Agüero sul circuito virtuale di Barcelona-Catalunya. Sergio ama correre e si è allenato duramente per tutta la settimana per prepararsi ad affrontare una serie di piloti, sportivi e celebrità della F1 che scenderanno in pista contro di lui.

“Il motorsport è da sempre una mia grande passione, quindi avere l’opportunità grazie a Puma e Aston Martin Red Bull Racing di prendere parte a questo Virtual GP è molto entusiasmante per me. Con Puma ho avuto la possibilità di assistere a diverse gare di F1 e vedere da vicino le migliori monoposto del mondo ed è sempre stato davvero esaltante. Questo evento però mi porta al livello successivo e mi dà l’opportunità di correre e competere contro i veri piloti di F1. E non vedo l’ora!” ha dichiarato Sergio Agüero.