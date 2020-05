Il Barcellona lancia l’e-commerce ufficiale del club

(di Andrea Peddis) – Il club catalano ha ufficializzato, negli ultimi giorni, l’apertura del “negozio” on-line di proprietà. Non si tratta di una soluzione di emergenza al periodo di fermo delle attività, ma dell’attuazione di un piano già da tempo nella mente del presidente Josep Maria Bartomeu. Nel 2018, il n.1 azulgrana ha riacquisito il 100% dei diritti commerciali del merchandising dalla Nike (sponsor tecnico del club), e ha istituito il Barça Licensing & Merchandising. L’obiettivo di questa divisione è la gestione e sviluppo del catalogo (al suo interno vi sono 7 mila prodotti licenziati dal Barcellon). Oltre a ciò creare una rete di commercio propria per dare vita a profitti maggiori.

Solo nella passata stagione, 63 milioni di euro di fatturato sono arrivati dagli shop (non online) di proprietà. Il nuovo target è raggiungere i 300 milioni di fatturato (annui) entro il 2025. Il tutto tramite il controllo totale del merchandising e un maggiore sfruttamento delle reti social per pubblicizzare i prodotti e raggiungere i tanti sostenitori del club a livello internazionale.

Didac Lee, direttore responsabile dell’area digitale blaugrana ha sottolineato l’importanza del controllo diretto dei propri prodotti: “Il canale diretto con l’area del merchandising è fondamentale per conoscere i gusti e le preferenze dei nostri tifosi, e questo tipo di conoscenza ci porterà a maggiori profitti in futuro”. Il canale e-commerce risulta un’ottima mossa commerciale a prescindere dal momento di crisi economica che il club attraversa in questo momento. Per ora il negozio online sarà disponibile solamente in Spagna, ma è stata già dichiarata la volontà espandere l’attività in tutta Europa.