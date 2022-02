PSG, accordo con Fly Nowhere per la promozione dello streetwear negli USA

(di Edoardo Lazzari) – Il Paris Saint Germain annuncia una nuova collaborazione per la promozione dell’abbigliamento della squadra parigina. Con un post su Instagram il PSG ha annunciato di aver unito le forze con “Fly Nowhere“, studio grafico con sede a New York, con l’obiettivo di esplorare le potenzialità del mercato nordamericano tramite progetti speciali dedicati e la creazione di abbigliamento lifestyle in collaborazione con Air Jordan, sponsor tecnico del PSG.

Fly Nowhere è una agenzia creativa di design sportivo riconosciuta in tutto il mondo per le eccentriche ed eleganti collaborazioni celebrative con vari club mondiali, tra cui l’AS Roma e FC Inter, e per avere come brand ambassador il calciatore canadese del Lille OSC Jonathan David . Il progetto più famoso della casa newyorkese resta però il design unico proposto nelle maglie 2021-2022 del Venezia FC, celebrato tanto in campo quanto nel mondo della moda.

Le esperienze internazionali dei tour estivi del PSG hanno sicuramente aperto nuovi orizzonti di marketing ed è così che nasce la collaborazione con l’azienda americana: “Il Paris St Germain è un marchio iconico che trascende il calcio, ha il potenziale per essere il più grande club sportivo del mondo – commenta Mark Lowyns in nome di Fly Nowhere. Sebbene siano di dimensioni enormi, si dedicano allo sviluppo di intime collaborazioni con la sottocultura calcistica regionale, intenzionati a condividere lo stile parigino con tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con un club così grande”.

L’accordo è in linea con la strategia di marketing del PSG nel mondo dello streetwear. Una delle ultime collaborazioni del club ha visto protagonista il brand californiano Stüssy che, in occasione dell’apertura del primo store parigino in rue de Temple, ha lanciato un remake della Nike PSG Hechter, la maglia utilizzata da Mbappe e compagni nella passata stagione.