Cazoo nuovo Main Partner del Valencia CF dalla stagione 2022-2023

(di Edoardo Lazzari) – Il Valencia CF ha raggiunto un accordo pluriennale di sponsorizzazione con Cazoo, azienda britannica di car retailing online, che diventerà Main Partner e sponsor delle maglie ufficiali dei “Murcielagos” a partire dalla prossima stagione sportiva.

Il comunicato apparso nella mattinata del 28 febbraio sul sito ufficiale del Valencia informa che il brand Cazoo apparirà dal primo luglio 2022 sul petto di tutte le maglie delle principali rappresentative maschili e femminili del club e all’interno del Mestalla Stadium. Cazoo sarà inoltre sponsorizzato dai broadcaster televisivi e in tutte le piattaforme digitali del club.

Alex Chesterman, fondatore e CEO di Cazoo, spiega il perché del club spagnolo: “Siamo molto entusiasti di collaborare con il Valencia CF. Abbiamo trattato con il club per alcuni mesi e siamo lieti di poter annunciare la partnership con un club così pieno di storia. Hanno un seguito di tifosi molto appassionato in tutta la Spagna e vantano un grande successo in Europa: non vediamo l’ora di impegnarci con i fan e la comunità locale per offrire la migliore esperienza di acquisto di auto in Spagna nel 2022″.

Già sponsor in terra inglese di top club come Everton ed Aston Villa, Cazoo ha recentemente annunciato una importante espansione del proprio business in tutta Europa, a partire da Germania, Francia e Spagna. La sponsorizzazione con il Valencia segue l’accordo fino al 2024 annunciato l’8 febbraio tra Cazoo e la Real Sociedad, primo club spagnolo ad aver trattato con il retailer britannico. Le due sponsorship – di cui non sono ancora note le cifre – risultano essere parte di una mirata campagna di marketing in Spagna, mercato che Cazoo ha cominciato ad esplorare acquisendo l’emergente Swipcar, servizio di noleggio a lungo termine di automobili con sede a Barcellona.

Il presidente del Valencia CF Anil Murthy si dice estremamente soddisfatto dell’accordo: “Non vediamo l’ora di collaborare con Cazoo la prossima stagione. Il Valencia CF porterà Cazoo a un vasto pubblico in Spagna e non solo. Questo accordo rende ancora di più il Valencia CF un club di caratura internazionale e attraente per i grandi marchi. Non vediamo l’ora di intraprendere questo eccitante insieme”.