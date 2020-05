PRINCIPATO DI MONACO: LO STADE LOUIS II SI RIFA’ IL LOOK

(di Marco Casalone) – Al via i lavori di ammodernamento allo Stade Louis II (nella foto in primo piano), impianto polifunzionale sito nel quartiere Fontvieille del Principato di Monaco, che ospita, tra le tante attività, anche i match casalinghi dell’AS Monaco FC (Ligue 1 francese). Le opere di rinnovamento riguardano in particolar modo la pista d’atletica, il cui parterre esistente sarà del tutto rimosso e sostituito con uno di ultima generazione, ed i riflettori dello stadio, che verranno dotati di una nuova illuminazione a Led.

I lavori avrebbero dovuto prendere il via a metà aprile, all’indomani della partita tra Monaco e Bordeaux (valida per la 33ima giornata della massima serie transalpina), ma la cancellazione della stagione calcistica causata dall’emergenza COVID-19 ha accelerato i tempi, come confermato dal direttore dei lavori pubblici monegasco Eric Kazarian: “Il nuovo impianto di illuminazione è pressoché completato, mentre per la posa della nuova pista d’atletica bisognerà attendere i primi giorni di giugno; in ogni caso, lo stop definitivo al campionato ed il rinvio della Diamond League (il tradizionale meeting di atletica leggera inizialmente previsto a Monte Carlo il prossimo 14 agosto) ci permettono di lavorare in condizioni più favorevoli rispetto a quelle che avremmo trovato senza la pandemia, tralasciando ovviamente l’incremento dei costi per le procedure di sanificazione, necessarie per tutelare la salute dei lavoratori”.

Entrambi gli interventi fanno parte di un vasto progetto di ammodernamento (iniziato nel 2016 e la cui fine è prevista solo per il 2029), il cui costo totale non è stato ancora rivelato e che ha finora riguardato l’ampliamento del Centre Nautique Albert II, la posa di un nuovo manto erboso sul campo da calcio (corredato da due innovativi sistemi di riscaldamento e luminoterapia del terreno di gioco) e la costruzione di diciotto “Loges VIP” sulla sommità della tribuna Prèmieres.

Lo Stade Louis II, costruito su un’area completamente sottratta al mare ed inaugurato nel 1985, con i suoi complessivi 145mila metri quadrati di superficie è considerato uno degli edifici più importanti dell’intero Principato anche per la sua particolare composizione: lo stadio (che può ospitare circa 18.000 spettatori) è posto infatti sul tetto dell’edificio, al cui interno si trovano anche la Salle Omnisports Gaston Médecin (una sala per sport indoor dotata di 5mila posti a sedere), la già citata piscina olimpionica, la sede dell’AS Monaco FC, un’università privata ed un parcheggio (con oltre 1.000 posti).