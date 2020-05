F1: WILLIAMS ALLA RICERCA DI NUOVI ACQUIRENTI DOPO L’ADDIO DI ROKIT

(di Thomas Gaddo) – La Williams (scuderia britannica di Formula1) è in vendita. Lo storico team automobilistico, non ha retto l’impatto della crisi economica(dovuta al coronavirus), dovendo così valutare, l’idea di una possibile cessione. Criticità, che è diventato realtà, dopo l’annuncio del “divorzio” immediato con ROKiT (impresa di telefonia e telecomunicazioni statunitense), sponsor principale dalla scorsa stagione. Sul tema è intervenuto Mike O’Driscoll (AD della Williams), spiegando, come gli ultimi due anni di risultati negativi (ultima posizione nel campionato di Formula 1), siano stati fatali per l’azienda inglese. Nel bilancio del 2019 ha registrato una perdita pari a 14,5 milioni di euro.