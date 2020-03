Positivo inizio di stagione per i Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross a Matterley Basin

Tradizionale round d’apertura del Mondiale MXGP, la trasferta oltremanica di Matterley Basin ha sancito l’inizio della stagione internazionale per i giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Complessivamente 11 atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno affrontato la tappa britannica del calendario riservata, oltre che alla top class MXGP, anche al Mondiale MX2, Europeo EMX125 e Mondiale Femminile WMX.

Nelle due gare del Mondiale Motocross MX2, Alberto Forato si è reso protagonista di un fantastico inizio di stagione. Schierato dal Team Maddii Racing Husqvarna, il Talento Azzurro ha concluso sesto il Gran Premio del Regno Unito in virtù di un strepitoso quinto posto conseguito in Gara 1 e del nono nella seconda manche in programma. Atteso protagonista quest’anno dell’Europeo EMX250, il Campione del Mondo MX Junior 125cc ed EMX125 in carica Mattia Guadagnini (Team Maddii Racing Husqvarna) ha preso parte alla tappa di Matterley Basin del Mondiale MX2 conclusa in dodicesima posizione, classificandosi quindicesimo e dodicesimo nelle due gare. Sempre tra i Pata Talenti Azzurri FMI, Morgan Lesiardo (Ghidinelli Racing KTM) ha concluso venticinquesimo centrando la zona punti con il ventesimo posto di Gara 2, mentre Nicholas Lapucci (Team Steels Dr.Jack KTM) come miglior risultato annovera il ventiquattresimo posto della prima manche.

Passando all’Europeo EMX125, Andrea Bonacorsi (Team Fantic Motor) si è reso protagonista di due prestazioni combattive: a lungo a ridosso della top-3 in Gara 1 prima di un inconveniente, quinto nella seconda manche con i punti utili per garantirsi la decima posizione dell’evento. Con un promettente nono posto in Gara 2 il Campione Italiano Motocross Junior 125cc in carica Andrea Roncoli (O’Ragno 114 Junior Racing Team Husqvarna) è tredicesimo dell’evento, quindicesimo il recente vincitore degli Internazionali d’Italia 125cc Pietro Razzini (Motormix Racing Husqvarna). Presenti anche l’iridato Junior 85cc 2019 Valerio Lata (Marchetti Racing Team KTM), Tiberio Mazzantini (KTM Racestore) e Daniel Gimm (JMS Junior Motor Sport Yamaha), trio di Pata Talenti Azzurri FMI alle prime esperienze internazionali nella classe 125cc.

A Matterley Masin ha preso il via anche il Mondiale Motocross Femminile WMX con la sedicenne Elisa Galvagno (Ceres 71 Racing Yamaha) in evidenza con il decimo posto in Gara 1, sedicesimo complessivo del primo Gran Premio della stagione 2020.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Dalla trasferta di Matterley Basin sono emersi dei segnali positivi per i Talenti Azzurri in gara. Nella MX2 Forato si è reso protagonista di un fantastico weekend impreziosito dal quinto posto della prima manche, discorso similare per Guadagnini con due gare di rimonta e buoni tempi. Per diverse circostanze Lesiardo e Lapucci non hanno invece raccolto risultati in linea con il loro potenziale, ma ci sono i giusti presupposti per il prosieguo della stagione. Parlando dei Talenti Azzurri impegnati nell’Europeo 125cc, hanno vissuto un fine settimana particolare con un tracciato che presentava, soprattutto nella gara del sabato, tanto fango. Sicuramente per loro è stata un’esperienza formativa per il futuro, ancor più per i piloti esordienti tra le 125cc e nell’Europeo. Da segnalare nel mondiale femminile la crescita di Elisa Galvagno con due buone partenze, la top-10 di Gara 1 ed un approccio positivo al weekend. Archiviata questa trasferta oltremanica, sicuramente ci sarà da lavorare per i nostri Talenti Azzurri in questo genere di competizione, considerando che non sono abituati a correre di frequente su questa tipologia di terreni fangosi. Al riguardo cercheremo di presenziare a qualche gara internazionale su piste selettive, al fine di accrescere il loro bagaglio di esperienze per il futuro.”

I Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross impegnati nel Mondiale MX2, Europeo EMX250 e nel Mondiale Femminile WMX torneranno in azione il prossimo fine settimana a Valkenswaard (Olanda). (fonte: Federmoto)

photo credits:Alberto Forato in azione a Matterley Basin (Ph. MXGP)