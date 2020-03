ERREA’ SPORT E BENETTON RUGBY: RINNOVANO PER I PROSSIMI TRE ANNI

Benetton Rugby ha comunicato di aver siglato il rinnovo della sponsorizzazione tecnica con Erreà Sport per le prossime 3 stagioni sportive proseguendo, così, la proficua collaborazione che già lo vedeva legato all’azienda parmense.

“Volevamo fortemente proseguire questo rapporto con il Benetton Rugby – ha dichiarato Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà Sport. Siamo molto soddisfatti di essere per altri tre anni al fianco di una delle realtà più importanti sulla scena del rugby internazionale. Per le prossime stagioni cercheremo come sempre di lavorare in stretta sinergia con la società offrendo tutta la nostra esperienza, passione e qualità di prodotto.”

“Siamo estremamente soddisfatti di prolungare la nostra partnership con un’eccellenza del territorio, nazionale e non solo, quale è Erreà. Un’azienda, al nostro fianco ormai da diversi anni ed anche in diversi periodi della nostra storia recente, in continua crescita proprio come noi con la quale condividiamo, ciascuno nel proprio settore, valori e obiettivi” queste le parole di Amerino Zatta, Presidente del club biancoverde.