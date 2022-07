Partnership: Como 1907 e SportEconomy.it insieme per un’altra stagione

Per il secondo anno consecutivo Sporteconomy.it sarà al fianco del club lariano in qualità di “Business Media Partner”, a supporto delle attività di marketing e commerciali del club.

“Siamo orgogliosi di proseguire questo cammino insieme a una realtà di rifermento nel settore della comunicazione sportiva come Sporteconomy – afferma Veronica Oldani, direttrice marketing e commerciale – la stagione conclusa è stata il punto di partenza del nostro percorso di sviluppo dell’immagine del club, di attivazioni marketing e accordi commerciali, che, grazie a questa collaborazione, continueranno ad avere una vetrina di condivisione importante”.

“Il nostro obiettivo primario è valorizzare tutte le attività di sostegno alle aziende partner del club lariano durante la stagione 2022/23, mettendo a loro disposizione, con contenuti “premium”, la “vetrina” di Sporteconomy, l’agenzia per eccellenza dello sport business in Italia” – ha dichiarato Alberto Morici, direttore responsabile di Sporteconomy.it. “Oggi il mondo del calcio ha sempre più bisogno di dare visibilità e valore aggiunto alle tante iniziative di marketing e co-marketing messe in campo durante una intera stagione”.

“Il Como 1907, in questo nuovo campionato di Serie B, sarà sicuramente tra le realtà calcistiche più attive e, proprio per questa ragione, andremo ad affinare le iniziative mediatiche già valorizzate nella stagione appena conclusa. Per noi il Como 1907 è un club modello, veloce, dinamico, ideale per quelle potenziali aziende partner che intendono investire nel calcio in modo professionale, grazie anche e soprattutto ad un management di alto livello, a partire dall’area marketing/commerciale” – ha concluso il direttore Morici.