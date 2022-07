I “Mastini” nella maglia Macron dell’Hellas Verona (Serie A)

Per sottolineare il legame con la città che la maggiore novità del nuovo Home Kit dell’Hellas Verona (prodotta anche quest’anno da Macron) è rappresentata da una grande croce che domina tutta la parte anteriore della maglia, che richiama sia numerose maglie da gioco della storia dell’Hellas (alla quarta stagione consecutiva in Serie A), sia il gonfalone cittadino della città di Verona fin dal 13° secolo: una croce oro in campo blu. Su questa maglia la croce è raffigurata dai due possenti mastiniche già compongono il logo del Club, qui proposti in grafica embossata, tono su tono e ripetuta.

Venendo ai colori, nella maglia è dominante il blu Verona con collo a V in maglieria e bordato in giallo Verona, stessa nota cromatica presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori del club e il suo anno di fondazione, 1903, del quale ricorrerà il 120° anniversario nel corso della nuova stagione sportiva. Nel retrocollo è ricamata, sempre in giallo, la scritta VERONA. Sul petto, a destra, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, il logo del club rinnovato due anni fa e contraddistinto dai mastini uniti alla scala.

A completare il kit casalingo, pantaloncini in blu Verona con coulisse e bande laterali gialle e calzettoni in blu Verona con banda gialla sul bordo superiore e sopra la caviglia, quest’ultima con all’interno e anteriormente il Macron Hero, mentre posteriormente di nuovo il particolare dei mastini rivolti in direzioni opposte.