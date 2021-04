PARTNERSHIP STRATEGICA TRA LA FEDERCALCIO PORTOGHESE E WEIBO

L’FPF afferma che la nazionale portoghese ha circa 20 milioni di fan in Cina, in gran parte grazie al suo capitano e superstar Cristiano Ronaldo.

L’accordo fornirà ai fan in Cina nuove esperienze e contenuti originali esclusivi su Weibo di proprietà di Sina, con un focus particolare sul Campionato Europeo Uefa riprogrammato questa estate, quando il Portogallo si schiererà per difendere il titolo.

“Speriamo che la nostra squadra possa ispirare una nuova generazione di giovani calciatori cinesi a raggiungere il loro pieno potenziale e continuare a deliziare i nostri milioni di fan in Cina che, nonostante la distanza, mostrano costantemente il loro sostegno che i nostri giocatori apprezzano così profondamente”, ha detto Nuno Moura, chief marketing officer dell’FPF.

“Con la collaborazione strategica con Weibo in Cina, saremo in grado di essere ancora più vicini ai nostri fan e fornire contenuti ed esperienze premium e originali, su misura appositamente per loro. Siamo estremamente grati a questi fan per il loro continuo supporto alla squadra del Portogallo, e con gli Europei in arrivo quest’estate speriamo di vederli indossare ancora una volta con orgoglio i nostri colori. Significa molto per la squadra “.

Zhan Sheng, direttore generale di Sina Sports, ha aggiunto: “In futuro, le due parti svolgeranno una cooperazione più approfondita nella distribuzione dei contenuti, nella gestione degli eventi e nello sviluppo commerciale.

“Weibo collaborerà attivamente con il team portoghese per espandere il volume della comunicazione online e accumulare risorse sui social media. Weibo lavorerà con la squadra portoghese per sviluppare la community ufficiale dei fan e il super topic per creare un nuovo stadio online per i fan che guardano il calcio”.

Mentre la FPF afferma di essere la prima federazione calcistica a firmare una partnership strategica con Weibo, sempre più club si rivolgono alla piattaforma per raggiungere un pubblico cinese più ampio. Lo scorso novembre, la squadra inglese del Chelsea è diventata la prima squadra della Premier League a stringere una partnership strategica con Weibo.