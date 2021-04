MLS: IL PHILADELPHIA UNION PUNTA AD UNO STADIO A DISCARICA ZERO

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Philadelphia Union (squadra militante nella massima serie calcistica statunitense) ha collaborato con la casa automobilistica giapponese Subaru per rendere il loro Subaru Park il primo stadio a discarica zero nella Major League Soccer (MLS). L’iniziativa vedrà l’installazione di 111 contenitori per rifiuti a tre flussi, consentendo ai visitatori del Parco Subaru di smaltire adeguatamente i propri rifiuti da qualsiasi evento tenuto presso la sede, che ospita fino a 26.000 persone per i concerti. Una volta raccolti i rifiuti nei contenitori Max-R, il club di Philadelphia sarà assistito nel processo di rimozione dei rifiuti da Spectra, Recycle Track Systems (RTS) e Covanta Environmental Solutions. Spectra garantirà che tutto il materiale che può essere riciclato venga separato e inviato per essere processato. I rifiuti non riciclabili verranno prelevati da RTS e inviati a Covanta Environmental Solutions, dove il materiale verrà utilizzato per generare vapore che farà girare le turbine per produrre elettricità per l’area di Philadelphia.

Finora, gli sforzi ambientali di Subaru Park hanno visto riciclare più di 40.000 libbre, o 20,41 tonnellate di cartone da solo nel 2019. Con il nuovo processo di discarica zero in atto, Subaru Park devierà circa 357.480 libbre di rifiuti dalle discariche locali. Questo è l’equivalente del peso di 357.480 palloni da calcio o l’altezza di 20 lattine di alluminio impilate per il monte Everest.