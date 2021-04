Maglia speciale Karlsruher SC (Bundesliga2) nel segno di Macron

A partire dal 2022, un rinnovato Wildparkstadion ospiterà le gare casalinghe del Karlsruher SC, club tedesco che milita attualmente in 2.Bundesliga. Per celebrare il vecchio e nostalgico Wildpark per l’ultima volta, Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico del KSC, ha realizzato una maglia ‘special edition’ il cui tema grafico principale è proprio lo storico stadio che da sempre è la “casa” della squadra e dei tifosi bianco blu.

La maglia, che è stata presentata in occasione della partita contro il Würzburger Kickers, è di colore grigio antracite ed è caratterizzata frontalmente da un disegno, tono su tono, che raffigura una parte dello stadio e al centro la scritta WILDPARK. Sul petto a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore, il logo del Karlsruher SC. Altro particolare che rende unica questa ‘special edition’ è la presenza sul fondo maglia delle coordinate geografiche della location in cui si trova lo stadio. Una maglia ‘semplice’ ma di grande impatto emotivo, realizzata da Macron come sempre con cura e attenzione ai dettagli e al design.