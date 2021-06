Parte il primo torneo di eSerieC. In campo su Twitch 11 team esportivi

“Antipasto” eSports in attesa dei due match di finale (playoff Lega Pro 2021) tra Padova calcio (girone B) e Alessandria (girone A), in programma domani all’Euganeo e giovedì al Moccagatta (in entrambi i casi si giocherà alle ore 18:00). L’occasione è il lancio del progetto eSerieC. Undici squadre, in diretta sul canale Twitch, si sfideranno su FIFA21 per contendersi la corona di “regina” degli eSports. Una due giorni ad alto valore competitivo, resa possibile grazie alla partnership con Esports Academy: si inizia sabato 12 giugno, alle ore 15:00, con i gironi, si prosegue domenica 13 giugno, dalle ore 14:00, con la fase eliminatoria, dove le migliori 8 squadre si affronteranno in un tabellone a scontri diretti e gara secca.

A commentare l’intero torneo Simone “Lamella” Sfolcini, accompagnato al commento tecnico da Danilo “Danipitbull” Pinto.

Il girone “A” vedrà schierate Carrarese, Cavese, Novara, Palermo, Paganese e Pro Patria. Nel girone B Albinoleffe, Avellino, Feralpisalò (nella foto il pro-player Nico_reiv ), Monopoli e Viterbese. Le migliori 4 di ogni girone accederanno al day2, dove si svolgerà la finale che consegnerà la vincitrice della prima edizione della eSerieC. Inoltre, l’ultima partita del torneo sarà anche l’antipasto della finale d’andata dei Playoff, che sarà in diretta poco dopo la fine del torneo eSerieC.

Ecco i pro player/team di eSerieC 2021: khioga per Carrarese; van_basten_9__ per Albinoleffe; Flaviomilan4 e xLegend1912 per Avellino; Z-Raiden96 per Cavese; Nico_reiv per Feraplisalò; Itz_domi97 e ZaanarK per Monopoli; G3ims__ per Novara; Semanos365 per Paganese; Therenato91 e Casti_95 per ProPatria; NeroZio88 per Viterbese; KING_CARMELO58 per Palermo