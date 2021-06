Feralpisalò, sabato 12 e domenica 13, parteciperà al 1° torneo di eSports organizzato dalla Lega Pro: eSerieC

Il club gardesano è da sempre in linea con le politiche rivolte ai giovani e alle nuove generazioni. È per questo motivo che anche i Leoni del Garda sono pronti a sbarcare nel mondo degli eSports attraverso il nuovo canale social sulla piattaforma Twitch e l’hashtag #eLeonidelGarda.

Una nuova sfida per i verdeblù, che competeranno a suon di gol a FIFA sulla console PlayStation nella eSer ieC, il nuovo brand di Lega Pro che ha fatto dell’innovazione e della trasformazione digitale un pilastro del proprio Piano Strategico e ha avviato un percorso di crescita dei club di Serie C guidandoli nell’acquisizione delle competenze eSportive.

Il nostro ePlayer sarà Nico_reiv, 20 anni, pronto ad impugnare il proprio joystick sabato 12 e domenica 13 giugno per sfidare, nel Girone B, Albinoleffe We Arena, Avellino, Monopoli e Viterbese. Le migliori 2 passeranno al turno successivo, insieme alle prime due del Girone A, composto da Carrarese, Cavese eSports, Novara, Palermo eSports, Paganese e Aurora Pro Patria. La prima sfida sarà contro gli irpini.

“Feralpisalò è sempre attenta agli sviluppi del mercato e dei nuovi scenari di visibilità – le parole di Matteo Oxilia, direttore Comunicazione dei leoni del Garda – abbiamo quindi colto l’occasione per introdurci in questo affascinante mondo virtuale, a cui ci eravamo già approcciati qualche mese fa con un test di notevole impatto. Sarà sicuramente un occasione per confrontarci con realtà importanti e conoscere quello che è sempre più un panorama affermato, apprezzato e da sfruttare per dare nuovi stimoli al nostro brand, anche a livello commerciale. Abbiamo attivato un profilo su Twitch, ripensato il nostro storico hashtag per riscrivere la narrazione del club seguendo una grammatica differente e sempre più vicina ai giovani”.

Non solo Playoff, quindi. Sarà anche la eSerieC a colorare il finale di stagione della Lega Pro. Undici squadre, in diretta sul canale Twitch, si sfideranno su FIFA 21 per contendersi la corona di Regina degli eSports. Una due giorni ad alto valore competitivo, resa possibile grazie alla partnership con Esports Academy: si inizia sabato 12 giugno, alle ore 15:00, con i gironi, si prosegue domenica 13 giugno, dalle ore 14:00, con la fase eliminatoria, dove le migliori 8 squadre si affronteranno in un tabellone a scontri diretti e gara secca. A commentare l’intero torneo Simone “Lamella” Sfolcini, accompagnato al commento tecnico da Danilo “Danipitbull” Pinto.

L’ultima partita del torneo sarà anche l’antipasto della finale d’andata dei Playoff, che sarà in diretta poco dopo la fine del torneo eSerieC.

Sarà la prima volta in cui tutti i club di Serie C con team eSports attivi avranno la possibilità di sfidarsi uno di fronte all’altro, canalizzando la visibilità ottenuta nei vari test match e tornei svolti durante l’anno per vincere non solo sul gioco, ma anche sui social. Le squadre, infatti, avranno la possibilità di streammare i match anche sui propri canali Twitch, dove già da tempo stanno sfruttando nuovi spazi da dedicare ai propri partner.

A contendersi il titolo saranno: khioga per Carrarese; van_basten_9__ per Albinoleffe; Flaviomilan4 e xLegend1912 per Avellino; Z-Raiden96 per Cavese; Nico_reiv per Feraplisalò (nella foto sotto); Itz_domi97 e ZaanarK per Monopoli; G3ims___ per Novara; Semanos365 per Paganese; Therenato91 e Casti__95 per ProPatria; NeroZio88 per Viterbese; KING_CARMELO58 per Palermo

Le sfide saranno trasmesse sul canale ufficiale Twitch della eSerieC, a questo LINK

Nelle foto: Nico_reiv, primo eplayer verdeblù e la grafica di presentazione del torneo.