Volkswagen lancia un’attività di guerrilla marketing prima del fischio di inizio di Euro2020

(di Antonio Spina) – Europei di calcio al via e l’attenzione, oltre ad essere rivolta agli eventi sportiva, si è proiettata con forza anche alla guerrilla marketing, ovvero l’effetto sorpresa. Gli eventi sportivi e, in particolare, le partite di football si presentano come laboratorio ideale per nuove forme di marketing non convenzionale. Quanto successo in occasione della gara inaugurale di Euro2020 tra Italia e Turchia, nella cornice dello stadio Olimpico, segue al meglio questo indirizzo. Un modellino di una vettura Volkswagen ha portato in campo il pallone, come accaduto in occasione della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. L’arbitro Makkelie ha preso in consegna la sfera ed ha dato il fischio di inizio.

Il brand di automotive teutonico è “Official Mobility Partner” di Euro 2020 ed il Trophy Tour degli Europei vede, in partenza, una ID.3 elettrica preparata per l’occasione. A bordo della compatta 100% elettrica la Coppa è partita da Roma per raggiungere le altre città sedi di gara, con destinazione Wembley, sede della finale (in programma il prossimo 11 luglio). Il guerrilla marketing nasce da un’idea ingegnosa che ha come elementi indispensabili creatività ed innovazione. Colpire il consumatore e massimizzare il messaggio del brand devono avvenire contestualmente. Tale strategia è finalizzata ad incrementare la fan engagement, ovvero il tasso di interazione degli utenti, quindi dei tifosi. Individuando temi, approccio e linguaggio di riferimento, si riesce a far colpo sui consumatori, facilitando un legame forte tra questi e gli sponsor. L’arte di veicolare un messaggio pubblicitario, attraverso metodologie anticonformiste, diventa, così, un must. Il messaggio deve essere forte, impattante, ma in linea con la filosofia seguita dal marchio abbinato ai valori dello sport (o del calcio come in questo caso specifico).