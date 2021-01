Paris Saint-Germain e Jordan presentano la nuova quarta maglia

(di Federico Navarro) – Qualche mese dopo la presentazione della 3a maglia da gara, PSG e Jordan hanno svelato quella che sarà la 4a maglia dei parigini per la stagione 2020/2021.

La divisa è ispirata alla “via Lattea“, a voler rappresentare una nuova dimensione in cui si sta evolvendo il club francese, simbolo dell’ambizione di voler primeggiare per innovazione, creatività e fonte di ispirazione tra le società di vertice del calcio mondiale.

La maglia e i pantaloncini sono caratterizzati dal celebre pattern “Elephant Print” creato nel 1987 dalla società americana per le Air Jordan 3. Riprende invece il tema spaziale il kit d’allenamento, sul quale sarà stampata la scritta “PARIS” con il font utilizzato dalla NASA per i propri space shuttle. La caratteristica del Jordan Point of View, che unisce il collo a “V” e il girocollo nella maglia da gara, da vita ad un nuovo design che riprende le cuciture laterali spezzate e le linee dell’iconico Jordan Diamond Short.