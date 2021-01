Google toglie il divieto per le applicazioni del gioco d’azzardo sul Play Store

(di Alessandro Presta) – Google ha deciso di togliere il “ban” per le applicazioni di gioco d’azzardo sportivo (con denaro reale) sul Play Store (il portale delle applicazioni di Google per gli smartphone Android). Secondo quanto riporta il portale specializzato “Sportico“, dopo questa decisione, le azioni di DraftKings e Penn National Gaming (operatori di scommesse) sono salite. La prima del 6%, mentre la seconda del 4% nel mercato statunitense, in Canada, il rialzo è attorno al 7%.

Aubrey Levy, vicepresidente marketing e contenuti di theScore (società media specializzata in gaming sportivo), ha evidenziato questo sviluppo significativo per tutti gli scommettitori sportivi su Android, che permette di sbloccare un enorme mercato.

La decisione di Google entrerà in vigore ufficialmente il 1⁰ marzo. Da tale data, i download di app di giochi d’azzardo con denaro reale e appartenenti alla categoria “daily fantasy sports” (giochi virtuali di intrattenimento a tema sport), i cosiddetti “DFS”, saranno consentiti in 19 paesi tra cui Stati Uniti, Spagna e Australia. L’unico vincolo (posto da Google) è che gli operatori abbiano una licenza di gioco d’azzardo valida nel loro paese e che venga impedito l’accesso alle applicazioni ai minorenni.

Probabilmente è una scelta volta a regolarizzare e tutelare il settore. Fino ad oggi, infatti, gli utenti hanno usufruito di tali applicazioni grazie a download esterni al Google Play Store. Quando si scaricano programmi esternamente a questa piattaforma, spesso, appaiono avvisi di sicurezza. Le avvertenze costituiscono un ostacolo per gli utenti, che non si fidano e hanno paura di eventuali virus o malware. Questo problema non si è mai posto invece con i clienti Iphone, i quali potevano scaricare applicazioni come DraftKings direttamente dall’Apple Store (il portale delle applicazioni per gli utenti Apple).

La tendenza al rialzo delle azioni di questo segmento di mercato esiste ormai da mesi, Google è stata quindi quasi costretta a prendere provvedimenti che concedessero maggiori libertà. Secondo quanto riportato da “Sportico”, già a novembre, Penn National Gaming aveva guadagnato 9 punti percentuali, mentre DraftKings era salita in borsa circa dell’8.5%.