Barocco scende in campo con l’US Lecce. Sarà “back sponsor” dei salentini in Serie B

Barocco SpA azienda made in Salento, operante nel settore luce e gas, scenderà in campo con i giallorossi dell’US Lecce in questa nuova stagione sportiva (in Serie B) . Barocco vestirà il ruolo di “Back Sponsor“ sulla parte retro della divisa di gara (sotto i “numeri”). La realtà, con sede a Nardò (in provincia di Lecce), ha aperto nel tempo 37 “Barocco Point” (in Puglia, in Campania e in Basilicata). L’accordo ha visto l’incontro in sede (lo scorso 25 settembre) tra il titolare dell’azienda (Luca Stella) e il presidente del club salentino (Saverio Sticchi Damiani) – nella foto in primo piano –.

Più in generale l’azienda, operante nel settore luce e gas, è fortemente radicata a Lecce e provincia (per un totale di 31 point vendita dedicati), confermando così le proprie radici (oltre ad una presenza a Matera, in provincia di Taranto, Brindisi e Napoli).