Padel: la FIP pronta nel 2021 con gli Europei e i Mondiali di specialità

(di Lorenzo Vulpis) – Si torna a parlare di Padel e già si lavora per la prossima stagione sportiva nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso. La Federazione Internazionale di Padel guidata da Luigi Carraro (nella foto sotto) ha ufficializzato l’organizzazione della 12ima edizione dei Campionati Europei (28 giugno-4 luglio 2021 – la sede è ancora da definire).

Oltre agli Europei, la FIP ha confermato anche la 15ima edizione dei Mondiali di specialità. Dovevano svolgersi già a Doha in Qatar (il periodo scelto era 16-23 novembre 2020), ma, per via dell’emergenza sanitaria, alla fine non si sono disputati.

Precedentemente a questi annunci l’Italia è stata l’ultima sede di un evento internazionale di Padel (16-20 dicembre 2020). Nello specifico Cagliari (al Palazzetto dello Sport/TC Cagliari), sede delle Cupra FIP Finals (sponsorizzate da Cupra, Bullpadel e con la collaborazione della Regione Sardegna e dell’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio), prova conclusiva della stagione del Cupra FIP Tour. Una kermesse organizzata sotto l’egida della FIP, con la collaborazione tecnica di Federtennis italiana e di NSA (titolare dei diritti pluriennali degli Open del World Padel Tour in Italia). Nella prossima stagione verrà nuovamente organizzato un Open e, tra le possibili location, vi sono sicuramente, in prima fila, la Sardegna e la Città di Cagliari.