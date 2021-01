45° Minuto nuovo partner digital del Parma calcio 1913

Il Parma Calcio 1913 ha annunciato una nuova collaborazione in ambito digital. La app “45° Minuto” è il nuovo partner dei “Crociati”.

Una partnership che sarà principalmente attiva nei matchday del Parma Calcio. Oltre ad essere sponsor degli half time dei Crociati, 45° Minuto fornirà tramite la propria app un live quiz durante l’intervallo di 10 partite giocate dal Parma Calcio nell’attuale campionato di Serie A Tim 2020/21.

Il quiz, dedicato alla storia calcistica e alle principali statistiche dei “Crociati”, consiste in 13 domande a risposta multipla: facendo 13 su 13 si vince il montepremi in palio, consistente in buoni Amazon, che viene diviso tra tutti gli utenti che hanno risposto correttamente alle domande.

“Siamo molto onorati di essere, dopo solo quattro mesi dalla nascita del nostro progetto, un partner di una squadra di Serie A storica come il Parma”, ha spiegato Pasquale Madonna, fondatore di “45° Minuto”. “Speriamo che il nostro gioco possa divertire, tenere compagnia e, perchè no, far vincere tanti premi a tutti i tifosi di calcio e del Parma, soprattutto in un momento così particolare, in cui non è possibile seguire la propria squadra del cuore allo stadio”.

La app 45° Minuto è disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store.