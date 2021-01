I marchi Gian Bertone e Jerry Key rinnovano con Parma calcio 1913

Parma Calcio 1913 ha annunciato il rinnovo della partnership con i marchi Gian Bertone e Jerry Key, che, anche per la stagione 2020-21, forniranno le divise ufficiali a calciatori e dirigenti del club. Con Gian Bertone, brand di abbigliamento legato alla città di Parma, si tratta di una partnership che si rinnova da ormai diversi anni.

“Siamo felici di portare avanti questo sodalizio con Parma, iniziato nel lontano 1990, nell’anno della storica promozione in serie A. Dopo aver supportato la squadra in serie D, il fatto che i calciatori del Parma, città in cui abbiamo le nostre sedi, oltre a quella di Collecchio, dalla scorsa stagione portino nuovamente in campo il nostro stile ci riempie di orgoglio”, ha dichiarato Giovanni Gian Bertone, titolare dei negozi.

Per la seconda stagione consecutiva, inoltre, si conferma il rapporto con Jerry Key, azienda italiana che produce capospalla da uomo. L’accurata ricerca di tessuti e materiali, unita alla volontà di proporre qualità assoluta e competenze artigianali made in Italy hanno fatto sì che il rapporto tra le due parti proseguisse anche per questa stagione.