Oktagon 2023: 7 campioni del mondo sul ring del PalaRuffini di Torino

Alla fine la card di OKTAGON (in programma sabato 18 novembre 2023 al PalaRuffini di Torino) è stata resa pubblica. Perché al netto dei 3 titoli mondiali in palio sono 7 i campioni mondiali presenti all’appello.

Faraoni, Michieletto & Co.

Infatti oltre a Mattia Faraoni campione mondiale ISKA che affronta il già campione mondiale Superkombat ed Enfusion Bogdan Stoica, sul ring avremo:

Martine Michieletto, la “Fighting Queen” plurititolata in Muay Thai e kickboxing direttamente dal roster stellare di ONE Championship

Taras Hnatchuk campione del mondo ISKA di kickboxing che combatte contro Calin Petrisor per il titolo

Giuseppe Gennuso campione del mondo WKU -57 Kg di Muay Thai che affronterà il pericoloso bomber colombiano Julian Andres Londono

Christian Guiderdone che si confronterà con il marocchino Mohamed Bullalmaund e infine

Raffaele Vitale campione di Muay Thai che fa il suo rientro contro il campione Ceco Petr Kraft.

La card di Oktagon 2023

FARAONI VS STOICA: LA GRANDE PROVA.

La cintura ISKA del titolo mondiale -95 Kg detenuto da Mattia Faraoni sarà il premio per il vincitore del match clou tra Mattia e lo sfidante il campione rumeno Bogdan Stoica.

Lo abbiamo già leto ovunque: questo è il match della vita per Mattia Faraoni e lo ha fortemente voluto lui.

Bogdan Stoica è un campione con titoli in bacheca illustri, già campione nelle promotion più importanti del passato quali Enfusion e Superkombat. Rappresenta lo sfidante dai pugni d’acciaio che tanti cercano di evitare a meno che non siano obbligati dalla federazione. Bene, nel caso nostro la difesa del titolo di Faraoni è volontaria cioè l’avversario se lo è letteralmente cercato lui. E noi gli abbiamo riservato il match clou di OKTAGON come palcoscenico per la sfida epica.

Questo match rappresenta per Stoica l’occasione di vincere una ennesima cintura, ma per Mattia potrebbe essere la svolta e lanciarlo definitivamente nell’elite mondiale.

MICHIELETTO VS SANCHEZ: IL RITORNO DELLA FIGHTING QUEEN.

La pluricampionessa del mondo Martine Michieletto entra nella card di OKTAGON Torino dove farà il suo grande ritorno in Italia.

Dopo aver vinto a ONE Championship, nell’estate scorsa, il suo match contro la bellicosa Amber Kitchen, Martine torna a combattere in Italia a Torino, a due passi dalla sua Valle d’Aosta.

La Kickboxing Queen avrà un match di rientro tutt’altro che facile perché l’avversaria è la campionessa spagnola Anta Sanchez, una cliente molto difficile perché ricordiamo la sua vittoria l’anno scorso contro Mireia Garcia, l’attuale campionessa del mondo ISKA della categoria inferiore.

Era dal luglio 2022 che Martine non combatteva più in Italia e finalmente l’occasione è arrivata proprio nel ring che da sempre è sinonimo di regalità negli sport da combattimento.

Incoronata campionessa mondiale ISKA di kickboxing e Muay Thai -57 Kg Martine rappresenta per la kickboxing femminile ciò che per gli uomini è il top level nella categoria -70 Kg.

Veloce e potente come un maschio Martine scende sul piede di guerra certa di avere dalla sua il grande affetto del pubblico che la segue sempre numeroso.

“Sono molto contenta di tornare a OKTAGON per il suo grande rientro” ha dichiarato la campionessa “Inutile nascondere che è sempre un onore poter far parte dell’evento numero 1 in Italia. Lo sapete che non mi piace mai fare grandi proclami prima dei match, ma quello che posso dire è che ci potrebbero essere delle soprese per i miei fan per quanto riguarda il mio stile di combattimento”.

Martine Michieletto è sostenuta nella sua preparazione da Tsunami Nutrition e dal suo partner tecnico Venum. Inoltre ricordiamo essere stata ambassador della Valle d’Aosta.

FLUMERI VS TERADA: SOFFIA IL VENTO DEL GIAPPONE.

Se c’è un match a OKTAGON che può cambiare la carriera di un fighter questa è la sfida tra Mirko Flumeri di Milano e Takumi Terada di Tokyo.

La sfida si inquadra in una più grande operazione di ritorno del circuito più famoso al mondo, il K1 World GP, in Europa.

Infatti dopo alcuni anni di esilio volontario in Giappone il circuito che ha dato il nome allo sport stesso, il K1, ha rinnovato il suo management ad ha stretto ancor di più i rapporti con la ISKA Europe che è rappresentata in Italia da Fifgt1. Ecco quindi che il titolo il palio nella cat. -59 Kg, vacante per il ritiro del campione spagnolo Ripodas, è stato assegnato ad OKTAGON con questo match che darà al vincitore il biglietto di ingresso ai tornei giapponesi.

In sintesi Flumeri, attuale campione Europeo in carica, si gioca ALL IN in questa sfida da cardiopalma,

Takumi ha 22 anni ed uno score record inferiore a Flumeri ma ha combattuto e vinto in tutti i più importanti gala giapponesi quali K1, Krush e Khaos,

Insomma un vero samurai dalle tibie affilatissime, ma che avrà a che fare con i due martelli che Mirko Flumeri ha al posto delle mani e che nel 2019 gli valsero 5KO di seguito nello stesso anno.

HNATCHUCK VS PETRISOR: “NON FINIRA’ AI PUNTI”

Il super campione ISKA ucraino Taras Hnatchuk, campione del mondo ISKA -72,5 Kg ha deciso di dare l’assalto alla cintura ISKA più storica: quella -70 Kg oriental rules (fight code) resa vacante dalla ISKA recentemente dopo 4 anni che non veniva messa in palio.

All’angolo opposto il rumeno Calin Petrisor, Campione d’Europa ISKA -70 Kg.

Insomma una occasione pazzesca per vedere Babayaga (l’uomo nero trad) contro il bomber rumeno.

Petrisor ha vinto il titolo europeo a Targoviste (Romania) il 3 Giugno scorso terminando prima del limite il Greco Panagiotis Mitsinigkos al 4° round di pugni.

Al suo attivo ci sono 35 vittorie e 8 sconfitte. È un puncher soprannominato “the Tank” (il carroarmato trad.). Usa l’overhand (gancio largo trad.) come arma d’attacco.

“Petrisor scende dal camion e va di mazzate tribali e gancioni in pressione- dice Carlo Di Blasi fondatore di OKTAGON- È lo stile che piace a Taras che è anche lui un K.O man. Prevedo fiammate spettacolari con cannonate da entrambe le parti. Il primo che mette a segno il suo colpo vince per K.O. Questa è la mia previsione”.

GENNUSO VS LONDONO: ARIA DI THAILANDIA.

I grandi OKTAGON di Milano avevano una parte denominata “Made in Thailand”.

Era una parte dello show dedicata alla Muay Thai. Partecipavano i grandi campioni Thailandesi quali Sak Kaoponlek o Sitthichai Sitsongpeenong e uno squadrone di emergenti direttamente dagli stadi di Bangkok. Ora è tempo di riprendere la tradizione e aprire alla Muay Thai lo storico show che ha reso popolari gli sport da combattimento.

Mi riferisco al match in cui combatteranno il neo Campione del mondo WKU Giuseppe Gennuso contro il campione colombiano Julian Andres Londono. Londono ha un palmares da paura , 43 vittorie , 6 KO e 3 sole sconfitte.

Espertissimo affronta Giuseppe Gennuso , star del gala Evolution Fight di Bruno Botindari di cui è allievo , che ha conquistato a Luglio la cintura mondiale WKU di Muay Thai -57kg.

Gennuso nella Muay Thai ha sofferto solo una sconfitta ad opera di Paolo Cannito nel 2022 a Super Fight Roma ma da li non ha più perso.

LA CATEGORIA PIÙ INTERESSANTE IN GIAPPONE .

I 57 kg sono una categoria molto richiesta in Giappone , dove la ISKA , che Fight1 rappresenta in Italia , ha una collaborazione in essere con il K1 storico che ha appena ripreso a produrre eventi e campioni.

Essendoci un titolo mondiale ISKA a OKTAGON con il Giapponese Takumi Terada , è sicuro che il match sarà visto e valutato a Tokyo dove OKTAGON va in onda su DAZN, con ciò che ne consegue.

GUIDERDONE VS BULLALMAUN: TEST MATCH.

Chrsitian Guiderdone è l’attuale Campione Mondiale ISKA cat -75 Kg di kickboxing ed apparentemente il suo match è un combattimento di routine contro lo spagnolo/marocchino Bullalmaun. Ma così non è. Andiamo nel dettaglio

Il challenger di Christian ha uno score record di 21 match , 18 vinti , 6KO e 3 persi. Molto pericolo quindi , ma al tempo stesso non esperto come Guiderdone che gioca in casa e che avrà il grande pubblico di Torino, dove risiede, dalla sua. Match che potrà valere per il vincitore la sfida contro Haida , magari proprio con in palio il titolo.

VITALE VS KRAFT: IL RITORNO DEL “GUERRIERO”.

Raffele Vitale è un personaggio unico: casertano con una spiccata propensione per la bella vita, il suo Instagram ci racconta di serate, concerti, scherzi e vacanze, ma non bisogna confondersi, perché Raffaele ha un’altra vita più nascosta: la vita del fighter.

Essere fighter vuol dire sacrificarsi e darci dentro anima, corpo e pugni.

Non è una cosa banale perché tutto questo lo si riesce a fare solo se si ha la fiamma accesa dentro si sé e l’adrenalina nelle vene. Tutto questo è Raffaele Vitale. Il match a OKTAGON sarà nei -91 Kg contro il Campione Ceco Petr Kraft che ha un palmares da Killer. Ma per uno che ha combattuto due volte contro Faraoni, vincendo una volta, potrà mai essere un problema?

ANDOLINA VS CAZACINSCHI.

E’ universalmente notorio che la ISKA sia la Federazione mondiale PRO di Kickboxing e Muay Thai che apre più porte nel mondo per i suoi campioni. Nel passato era con Bellator Kickboxing ora il K1 in Giappone dove tutto è iniziato.

Ebbene a Tokyo le categorie più richieste sono +100kg , -70kg , -59kg e -57kg esattamente la categoria del match tra Samuele Andolina e Alexandre Cazacinschi . I due sono reduci da vittorie importanti.

Cazacinschi ha strabattuto a Parma a Luglio Rambouk mentre Andolina ha messo KO a sorpresa il n1 della categoria il campione d’Europa Paolo Cannito a Luglio a Evolution Fight.

Insomma due atleti da seguire perché il vincitore potrebbe essere interessante o per la rivincita con Cannito o per la nuova sfida con Cannito.

In entrambi i casi essendo Cazacinschi e Andolina stranieri , il match potrebbe essere validato come titolo internazionale, oppure il vincitore potrebbe partire direttamente per il Giappone alla prima richiesta.

Non sono tante le federazioni con atleti forti nei 57 ma Fight1 ne ha diversi ed è ora che il nostro miglior campione sbarchi nel paese del sol levante.

PALADYEV VS CATALIN: CONFERMA O SORPRESA?

L’Ucraino Eugenio Paladyev è il miglior prodotto della scuola di Gaetano Verziere, CTN di Fight1 e nel passato campione di kickboxing. Vive e si allena ad Angri (SA). E’ un atleta dalle tecniche straordinarie perché abbina calci stellari a pugni in rapida successione.

Il suo soprannome è “Gargoil” come i mostri che campeggiano su Notre Dame ed ha nel cross destro il suo colpo preferito. E’ stato interprete di Superfights Roma due volte: entrambe da vincente. Infatti a Roma Eugenio ha spedito al tappeto il noto Pavel Diac e successivamente regolato il conto con Davide Cavarra, totalizzando uno score record di 11 vinti e 2 persi.

In sintesi Paladiev nei 63,5 Kg è l’uomo da battere. E per questo compito sale sul ring il moldavo Catalin Aman della scuola di Ivrea del Maestro Andrea Molon, anche lui ex campione di kickboxing e Thai boxe. Catalin ha uno score record di 7 vinti e 3 persi ed il suo colpo migliore è il pugno saltato. Sulla carta non è lui il favorito, ma come già abbiamo detto OKTAGON moltiplica le forze ai fighters impegnati nell’arena di gara.

SCORTINO VS DIOP.

Ancora Muay Thai a OKTAGON TORINO per gli amanti dell’arte siamese che ha in Fight1 alcuni tra i campioni più interessanti d’Italia. Uno di questi è sicuramente Ruben Sciortino campione in carica Fight1 PRO nei 67kg , titolo vinto a Evolution Fight a Luglio a Rosolini (SR) contro Riccardo Santese. Come sempre chi vince in un gala PRO di Fight1 ha sempre un match successivo di maggior rilievo e sempre più difficile.

Il piemontese Sciortino dovrà affrontare il senegalese Diop che ha al suo attivo un buon score record ma è onestamente l’”underdog “del match. L’elemento sorpresa può essere a suo favore. E non solo. La carica emotiva della prima assoluta ad OKTAGON è sempre un elemento che può far esaltare ancor più gli atleti o al contrario comprimerli.

Infine , Diop , sappiamo essere seguito da una comitiva molto numerosa di fans che musicano la sua entrata con strumenti tradizionali senegalesi creando un ambiente di festa pazzesco.

La card poi si completa con i seguenti match tra cui due molto interessanti di MMA perché vedono in azione due pugliesi Pietro Micelli e Michele Clemente entrambi nella top 10 del ranking Fight1 nelle rispettive categorie -65,8 Kg e 61,2 Kg contro Gjeta Prenga e Teodoro Scolieri.

Da tenere d’occhio nella precard il giovane Riccardo Allena, figlio d’arte (la madre è la già campionessa del mondo di Full Contact) che si è imposto all’attenzione del promoter Di Blasi ai campionati nazionali di Rimini quest’anno.