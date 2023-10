Omega gruppo top sponsor dello Spezia calcio (Serie B)

Spezia Calcio (club di Serie B) ha annunciato la nuova partnership con Omega, azienda leader nella digital transformation per le imprese, che per la stagione 2023/2024 sarà Top Sponsor del club di via Melara.

Dal 1998 Omega è partner delle imprese per l’innovazione digitale dei processi e il raggiungimento dei loro obiettivi di business, sostenendole lungo tutto il percorso di digital transformation grazie alle esperienze maturate in ambito gestionale e ERP.

Attiva su tutto il territorio nazionale con 850 installazioni e oltre 25.000 utenze gestite, Omega conta ad oggi su un team composto da 150 professionisti, distribuiti in 10 aziende partner e 6 sedi operative. Le competenze messe al servizio delle imprese spaziano dalla consulenza strategica per la digital transformation, allo sviluppo e installazione di soluzioni software ERP e dipartimentali, con competenze su 3 diverse tecnologie – Microsoft, su cui è sviluppata la soluzione proprietaria Agilis, Dynamics Business Central 365 e As400 – fino alla consulenza in ambito IT & cyber security e ai servizi di web & digital marketing.