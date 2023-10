Bruxelles torna a macchiarsi di sangue. Un terrorista islamico uccide due fan della nazionale di calcio svedese

Torna l’incubo del terrorismo islamico nel cuore dell’Europa. Un uomo, a bordo di uno scooter, ha aperto il fuoco, a Bruxelles, urlando “Allah akbar”. Uccisi due cittadini svedesi che indossavano la maglia da calcio della nazionale. Successivamente si è dato alla fuga e ha rivendicato l’attacco a nome dell’Isis (l’attentato è avvenuto alle 19:15 nei pressi della centralissima Place Sainctelette).

In serata, allo stadio Re Baldovino, era in programma la partita di qualificazione agli Europei di calcio, Belgio-Svezia, poi sospesa (il match era fermo all’1-1). Per molte ore i tifosi delle due squadre, presenti nell’impianto, sono rimaste bloccate su ordine della polizia belga. Al momento il presunto terrorista islamico è ancora in fuga.