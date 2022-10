Nuova collaborazione eBay-FC Inter sul terreno dell’e-commerce

Al via un market place su eBay (popolare sito di vendita e aste online) dedicato ai milioni di tifosi nerazzurri presenti nel mondo. È l’idea-guida di una collaborazione strategica tra il colosso americano dell’e-commerce mondiale (nella foto in primo piano il logo aziendale) e l’FC Inter, che verrà ufficializzato in settimana (l’accordo commerciale con il nuovo partner è stimato in 1,5 milioni di euro annui). La presenza del brand americano è già visibile nelle pubblicità, a bordo campo, durante le partite dell’Inter Women e a livello di prima squadra come in occasione di Inter-Salernitana a San Siro (nella rotazione degli sponsor sui Led attorno al rettangolo di gioco). Lo ha anticipato, nelle ultime ore, il quotidiano La Gazzetta dello Sport.