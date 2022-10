AFA e la compagnia aerea emiratina flydubai annunciano una partnership strategica

La Federazione calcistica argentina (AFA) e la compagnia aerea emiratina flydubai hanno annunciato, nelle ultime ore, una partnership a livello regionale. L’accordo vedrà entrambi i partner collaborare per i prossimi 4 mesi su attività di marketing e di branding attraverso i loro rispettivi canali.

La nazionale argentina, conosciuta anche come “La Albiceleste”, ha partecipato a cinque finali della Coppa del Mondo e attualmente detiene il titolo di campione della Coppa America, titolo che la squadra ha vinto per 15 volte. Grazie a questa partnership, flydubai diventerà il partner ufficiale della nazionale Argentina a livello nazionale e la compagnia aerea della squadra per viaggiare in Medio Oriente.

Nel corso delle prossime settimane, AFA e flydubai organizzeranno una serie di eventi che vedranno protagonisti entrambi i brand. Un esempio il coinvolgimento dei giocatori della nazionale argentina di calcio maschile in iniziative ad hoc durante il periodo di allenamento che si svolgerà nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi.

Claudio Fabian Tapia, Presidente di AFA, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di questa partnership con flydubai. Come federazione siamo costantemente alla ricerca di iniziative in grado di migliorare l’interazione e il legame diretto della nazionale argentina con i tifosi di tutto il mondo. La partnership con flydubai consentirà a un maggior numero di tifosi argentini di sentirsi ancora più vicini alla nazionale e di condividere le emozioni della Coppa del Mondo in Qatar. L’Argentina si è posizionata come federazione leader nel mondo calcistico così come flydubai ha cambiato il modo di viaggiare. Siamo lieti di dare il benvenuto a flydubai. Questa partnership consentirà ad AFA e alla nazionale argentina di entrare in contatto con milioni di tifosi“.

Commentando la partnership, Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha spiegato: “Siamo onorati di essere il partner regionale ufficiale della Federazione calcistica argentina e della nazionale. flydubai si impegna ogni giorno a mettere in contatto le persone, è quello che facciamo, colmando le distanze e rimuovendo i confini. Questa partnership celebra i valori che condividiamo con lo sport del calcio”.

“Non vediamo l’ora di far viaggiare sempre più tifosi di calcio in Qatar per sostenere le loro squadre e fargli vivere l’atmosfera che ruota intorno a questo evento nel momento stesso in cui salgono a bordo di uno dei nostri 30 voli dedicati. Siamo entusiasti di supportare La Albiceleste e il team di flydubai augura loro buona fortuna nel più grande torneo di calcio del mondo“, ha aggiunto Al Ghaith.

Leandro Petersen, Chief Commercial Marketing Officer di AFA, ha sottolineato: “Questa partnership con flydubai avvicina ancora di più la nazionale argentina ai tifosi presenti in Medio Oriente e consente loro di partecipare all’emozionante atmosfera dei mondiali. Siamo convinti del potenziale di questa collaborazione. Ci auguriamo che questo avvicini la nostra nazionale, i giocatori e l’emozione del gioco del calcio a tutti i tifosi, sia che viaggino da Dubai o da altri paesi del network di flydubai verso Doha. AFA è costantemente alla ricerca di partnership di valore per espandere la sua presenza globale e flydubai ci permetterà di entrare in nuovi mercati emergenti, uno dei nostri obiettivi di medio e lungo periodo. Siamo entusiasti dei prossimi mesi che ci aspettano e di vedere come entrambi i brand sapranno sfruttare appieno il potenziale di questa collaborazione“.

In occasione del prossimo campionato mondiale in Qatar, flydubai opererà fino a 30 voli giornalieri tra Dubai e Doha. I voli saranno in collaborazione con Qatar Airways e offriranno agli appassionati di calcio varie opzioni di viaggio per assistere alle partite che si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Dal suo quartier generale a Dubai, flydubai ha creato un network di oltre 100 destinazioni in 50 Paesi tra cui Africa, Asia Centrale, Caucaso, Europa Centrale e Sudorientale, CCG e Medio Oriente, fino al Subcontinente Indiano. Il vettore opera attraverso una flotta di 68 Boeing 737.