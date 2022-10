Sofisport nuovo sponsor centrale di maglia del Pontedera calcio (Serie C)

Dopo aver realizzato il campo da calcio presso lo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, Sofisport ha deciso di rimanere tra i cancelli dello stadio per supportare la squadra granata come sponsor (per l’occasione la sponsorizzazione è coincisa anche con la presentazione del nuovo logo aziendale).

Dopo due anni di sponsorizzazione come terza di maglia, la Sofisport quest’anno ha deciso di dare più fiducia alla squadra supportandola come sponsor centrale di maglia.