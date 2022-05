Nuove maglie per l’Hajduk Spalato firmato Macron

Hajduk Split e Macron, sponsor tecnico del top club del calcio croato, hanno presentato la nuova maglia ‘Home’ che i Bili (Bianchi) di Spalato utilizzeranno nel corso della prossima stagione agonistica e che è stata presentata in occasione della partita amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Un capo che esprime al meglio l’innovazione tecnologica e stilistica che caratterizza la produzione del brand italiano. Utilizzo di tessuti sempre più performanti ed eco-fabric, ricerca e cura del design, grafiche personalizzate per esprimere al meglio la storia e l’identità del club.

La nuova ‘Home’ è bianca in tinto pezza con i bordi del girocollo e delle maniche in maglieria arricchiti da fini righe rosse e blu. Il backneck è personalizzato con etichetta con il logo e i colori dell’Hajduk Split insieme alla scritta HAJDUK ŽIVI VJEČNO (Hajduk vive per sempre), ricamata anche in grigio e in corsivo nel retrocollo esterno. Sul petto, in stampa siliconata blu, spicca il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, lo scudetto dell’Hajduk Split.