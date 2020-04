No-profit: l’Ascoli calcio scende in campo per aiutare mamme e bambini bisognosi

Lodevole iniziativa targata Ascoli calcio (guidato dal patron Massimo Pulcinelli) sul terreno no-profit. Il club marchigiano (attualmente in Serie B), su impulso del manager Andrea Di Maso, ha messo in campo una raccolta fondi benefica per mamme e bambini bisognosi. Beneficiaria dell’iniziativa l’associazione “Salvabebè-salva mamme onlus“, che supporta, da sempre, le famiglie in difficoltà socio-economiche con bambini malati.

L’iniziativa, in questo momento di difficile emergenza sanitaria collegata al virus Covid-19, ha come scopo la raccolta a favore del progetto “Consegne Speciali” per sostenere le famiglie in difficoltà socio-economiche con bambini malati, attraverso la consegna di beni di prima necessità e latti speciali consegnati direttamente a questa tipologia di famiglie dagli atleti delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato.