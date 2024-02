Netflix-WWE, il nuovo Tag Team dell’entertainment

Con un accordo da 5 miliardi di dollari, la piattaforma streaming di Los Gatos si è assicurata il Monday Night Raw in esclusiva per i prossimi 10 anni.

(di Davide Pollastri) – Al brand Netflix i film e le serie tv non bastano più. La piattaforma di streaming fondata da Reed Hastings e Marc Randolph, dopo aver lanciato la The Netflix Cup (un torneo di golf tra piloti di Formula 1 e campioni del PGA Tour) e l’annuncio di The Netflix Slam (l’evento che il 3 marzo a Las Vegas vedrà Rafa Nadal di fronte a Carlos Alcaraz), ha raggiunto un accordo con la “World Wrestling Entertainment” affinché, a partire da gennaio 2025, Raw diventi un’esclusiva di Netflix negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in America Latina (con la possibilità di includere ulteriori Paesi e territori in futuro).

Oltre a Monday Night Raw, questo accordo farà di Netflix il media mondiale (esclusi gli Stati Uniti) degli eventi in diretta Pay-Per-View (PLE) della WWE e della vasta libreria della WWE Network.

Con Raw, la cui prima puntata è stata trasmessa l’11 gennaio 1993 e che ancora oggi, dopo oltre 1.600 puntate, è uno dei programmi più seguiti dell’emittente USA Network, Netflix risponde a Apple, che ha firmato accordi significativi con la Major League Soccer, e Amazon,che la scorsa settimana ha investito 115 milioni di dollari per acquisire quote del Diamond Sports Group, il principale operatore di reti sportive regionali americane, attualmente in bancarotta.

Netflix, 260 milioni di abbonati e ricavi per 8,83 miliardi di dollari, dopo la WWE si fermerà o punterà ancora più in alto?