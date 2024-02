Rugby: Macron veste Italia, Galles e Scozia nel Six Nations

I più prestigiosi stadi di rugby europei stanno per accogliere le nuove e grandi sfide del Guinness Six Nations 2024 e, anche quest’anno, il Macron Hero sarà presente sul petto di tre delle sei Nazionali partecipanti, Italia, Galles e Scozia. Come nelle precedenti due edizioni, a indossare Macron saranno inoltre tutti gli Ufficiali di Gara Emirates, in virtù del ruolo di partner tecnico di World Rugby, l’organismo di governo internazionale del rugby.

Istituito nel 1883, il Six Nations va in scena quest’anno per la 130^ volta, e il kick off dell’edizione 2024 avrà luogo il 2 febbraio all’Orange Velodrome di Marsiglia dove la Francia ospiterà i campioni in carica dell’Irlanda. Sabato 3 febbraio scenderanno poi in campo tutte le ‘Nazionali Macron’: l’Italia allo Stadio Olimpico sfiderà l’Inghilterra, mentre al Principality Stadium di Cardiff si affronteranno, entrambe con il Macron Hero sul petto, Galles e Scozia, in una partita che assegnerà l’edizione 2024 della Doddie Weir Cup. Venerdì 2 febbraio in campo anche le rispettive Nazionali Under20 con gli azzurri che ospitano la Nazionale inglese allo stadio di Monigo, abitualmente ‘casa’ del Benetton Treviso, mentre allo Stadium CSM di Colwyn Bay il Galles attende la Scozia.