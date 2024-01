FIPE: ufficializzato il team azzurro per gli Europei di Pesistica in Bulgaria

Ufficializzati i nomi della squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Europei di Pesistica Olimpica che si svolgeranno a Sofia, in Bulgaria dal 12 al 20 febbraio prossimi.

Il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu ha scelto 9 atleti, sei dei quali sono in corsa per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; si tratta di Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Giulia Miserendino, Sergio Massidda, Mirko Zanni e Nino Pizzolato, chiamati a fare del loro meglio per centrare la qualificazione.

Gli Europei rappresentano infatti la penultima occasione per entrare nella top ten della lista olimpica e conquistare il pass: resta poi la World Cup di Phuket (THA) gara obbligatoria in ogni caso per poter prendere parte ai Giochi, ma dove l’augurio è di poter partecipare con la qualificazione in tasca.