Nasce la partnership Lega Pro-RDS

Al via la partnership Lega Pro-RDS (network radiofonico nazionale).

RDS diventa così “Official Radio Partner” della Lega Pro per un percorso comune con tappe che prevedono ampi spazi di visibilità sulla serie C, dedicati ai suoi 60 club.

L’accordo, inoltre, prevede attività di intrattenimento ed animazione in competizioni clou come Coppa Italia, Play-off e Supercoppa, la sinergia per l’ideazione di contenuti editoriali sui canali digitali della Lega Pro e la collaborazione con la concessionaria pubblicitaria di RDS per la realizzazione di progetti speciali.