Hannover 96 si lega al brand italiano Macron

Hannover 96, storico club tedesco che milita in Bundesliga 2 (l’equivalente della Serie B italiana) e che il prossimo anno festeggerà 125 anni di storia, e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei ‘Die Roten’, hanno presentato una nuova maglia che sarà indossata dalla squadra della Bassa Sassonia in trasferta contro il SpVgg Greuther Fürth.

La maglia speciale che riprende nei dettagli e nella grafica tutti e tre i colori sociali (nero, bianco e verde) è nera a girocollo con bordo in maglieria, così come in maglieria sono i bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo dell’Hannover 96 su banda neroverde e il motto NIEMALS ALLEIN! (Mai da solo!) che è stampato anche nel retrocollo.

Anteriormente sulle spalle, da destra a sinistra, appare la scritta DU BIST UNSERE LIEBE, IN DEN FARBEN SCHWARZ, WEISS, GRÜN (Sei il nostro amore, nei colori nero, bianco, verde). Sul petto a destra, in bianco, il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore lo stemma dell’Hannover 96.

La caratteristica grafica di questa nuova maglia è data dal disegno nella parte anteriore e composto da fini righe diagonali e di diversa lunghezza che dall’alto verso il basso passano da un tono su tono a verde e bianco sfumati e infine al verde.