Forum Sport Center e Retake Roma insieme per un evento che promuove attività sportiva e rispetto per l’ambiente

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 verrà presentato, presso l’Auditorium del Forum Sport Center, il Calendario 2020 del “Trekking Forum”, che, già dallo scorso anno, ha raccolto ampi consensi da parte dei soci del circolo e non solo.

Si tratta di appuntamenti che permettono agli sportivi di scoprire l’hinterland romano entrando in contatto con la natura.

Un’iniziativa originale, che vede il Forum impegnato concretamente nella promozione del benessere e della socializzazione dei propri soci, portandoli fuori dal circolo stesso per momenti di condivisione che vanno oltre la pratica della disciplina sportiva.

Generalmente i percorsi si sviluppano su una distanza che oscilla tra i 4 e i 10 km, adatti sia ai giovani che agli adulti, non bisogna essere atleti ma solamente avere la giusta dose di entusiasmo e curiosità. Con il supporto di guide professioniste il percorso viene presentato anche da un punto di vista naturalistico/storico/artistico. Lo scorso anno gli appuntamenti del Trekking Forum hanno registrato oltre 100 partecipanti a tappa.

Per il 2020 c’è una novità. E’ prevista infatti la collaborazione con Retake Roma. Si rimarrà in città per un trekking urbano che vuole farsi portavoce di una causa “ambientalista”: la lotta al degrado urbano e la valorizzazione dei beni pubblici.

Retake, è un’organizzazione di volontariato (ONLUS) nata nel 2009 da un’idea della Fondatrice Rebecca Jean Spitzmiller. È un movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la qualità, la vivibilità e il decoro urbano di Roma, mantenendo e migliorando la sua bellezza in un percorso di collaborazione tra cittadini, operatori economici e istituzioni.

Interverranno:

Roberto Tavani, delegato alle Politiche Sportive della Regione Lazio;

Walter Casenghi, Co-Fondatore del Forum Sport Center;

Rebecca Jean Spitzmiller, Fondatrice di Ratake Roma;

Giampaolo Duregon, Presidente di ANIF (Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness).

Dal 2009 Retake ha avuto un rapporto di confronto e collaborazione con tutte le Amministrazioni di Roma Capitale, siglato decine di accordi municipali e coinvolto l’intera comunità internazionale di Roma, dalla Commissione Europea alle Ambasciate di Stati Uniti, Giappone, Estonia, Canada, Australia, Filippine e Romania.

Retake Roma è costituita da Consiglio Direttivo, Steering Committee, Comitato Etico e Assemblea dei Soci ed è articolata in 90 gruppi di quartiere e presente in oltre 40 città in Italia. Nel 2019 ha organizzato a Roma ben 900 eventi.