MotoGp: crisi economica per la scuderia malese SRT

(di Raffaele Dell’Aversana) – La SRT (Sepang Racing Team), team motociclistico malese, a causa anche delle difficoltà economiche generate dalla sospensione del Motomondiale, ha deciso di ridurre del 50% gli stipendi di tutti i suoi dipendenti (fonte: The Straits Times). La scuderia malese presenta come title partner il colosso Petronas (oltre a 12 official sponsor, tra cui Yamaha e Michelin).

Le aziende partner, in attesa della decisione definitiva della Dorna Sports sulla cancellazione/ripartenza del Motomondiale, hanno deciso di non pagare per la stagione in corso causando alla Srt un danno economico considerevole.

Inoltre, la Dorna Sports ha stabilito per ogni team privato un sostegno di soli 250mila euro mensili da aprile a giugno. Nello stesso periodo (se si analizza la stagione 2019) la scuderia malese (al termine di 7 gp disputati) aveva incassato ben 1,75 milioni di euro.