Proposta credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive

(di Raffaele Dell’Aversana) – Al termine del consiglio federale della FederBasket il presidente Gianni Petrucci ha sottolineato l’importanza fondamentale di utilizzare lo strumento del credito d’imposta per le facilitare nuove sponsorizzazioni sportive.

Lo strumento del credito d’imposta è previsto dal DPCM 8 Aprile 2020 n. 23 art. 14 intitolato “Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti”.

Infatti, è stato creato il Comparto Liquidità in gestione all’Istituto per il Credito Sportivo per consentire allo stesso di erogare al mondo sportivo mutui (da 3.000,00 euro a 25.000,00 euro) senza garanzie e a tasso zero.

La sponsorizzazione sportiva prevede campagne pubblicitarie di vendita di prodotti e servizi, campagne pubblicitarie per valorizzare il brand, deducibilità fiscale delle spese sostenute.

Per il Presidente del Basket Brescia Graziella Bragaglio “lo sport italiano vive anche di sponsorizzazioni territoriali che rappresentano un tessuto sociale vitale per le realtà medio piccole, senza il credito d’imposta ci sarebbe il concreto pericolo del loro azzeramento”.