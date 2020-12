Mkers sceglie Marco Fresta come Direttore Creativo

Mkers ha identificato una figura, con esperienza ventennale nel settore, per ricoprire il ruolo di Direttore Creativo: Marco Fresta (nella foto in primo piano). Nel corso della sua carriera, ha avuto l’opportunità di collaborare sia con grandi agenzie internazionali – come Publicis e Saatchi & Saatchi e con realtà indipendenti come il Gruppo Roncaglia.

Mkers, proseguendo la strategia di consolidamento della propria agenzia digital, sceglie un Direttore Creativo di caratura internazionale – tra i riconoscimenti, un argento a Cannes Lions, vari oro all’ADCI Awards, Eurobest, NC Awards per “Best Holistic Campaign” – con l’imprescindibile obiettivo di curare da un lato la comunicazione dei pro players, e dall’altro di costruire progetti creativi soprattutto performanti e misurabili per i brand. Questo grazie ad una strutturazione che contraddistingue la divisione interna della società romana, caratterizzata – oltre che dal Direttore Creativo al vertice – da varie figure professionali come Account Executive e Commerciali, Art Director, Project Manager, Social Media Strategist, Community Manager, Producer e Content Creator. Un vero unicum nel panorama eSportivo, che fa di Mkers la realtà maggiormente stratificata del settore nostrano.

Una delle prime partnership di livello internazionale curate da Marco Fresta riguarda l’accordo con i Van Orton Design, una delle realtà creative più rinomate nel design, – capace di collaborare con i top brand mondiali – per la produzione sia del materiale tecnico che vestirà i giocatori professionisti di Mkers in tutte le competizioni, che per la realizzazione di una capsule collection.

Ho scelto Mkers per la sua visione, ha dichiarato Marco Fresta, direttore Creativo di Mkers. Una visione alla costante ricerca del “never before seen”, da veri precursori, attraverso cui innovare ed eccellere. Stiamo assistendo al tentativo di alcune agenzie di creare modelli per inserire la comunicazione degli eSport nei propri network, anche se ad oggi in maniera ancora acerba e marginale. Mkers vuole essere la risposta: una realtà di professionisti con il background e le competenze necessarie per proporre progetti di comunicazione a 360 gradi. Le prime due joint venture su cui abbiamo lavorato – ha concluso Fresta – riguardano non a caso due brand di rilevanza internazionale: l’AS Roma, per la quale è stata curata per prima cosa la creatività, produzione e post-produzione del video di presentazione del rinnovato team eSport, e la collaborazione con i Van Orton Design, con cui abbiamo un progetto che inizierà dalla jersey dei pro player per poi svilupparsi in una capsule formata da vari items.

Poter avere una persona del calibro di Marco Fresta a capo del team creativo è motivo di grande orgoglio, ha dichiarato Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers. L’obiettivo di Mkers è quello di imporsi nel settore come una realtà polivalente, in grado di presidiare il mondo degli eSport nella sua totalità. Poterci presentare ai brand con una struttura consolidata, capace di rispondere alle esigenze creative e comunicative mediante soluzioni avveniristiche, rappresenta un plus fondamentale per lavorare con serietà e professionalità. Marco, grazie alla sua vasta e variegata esperienza, è l’uomo giusto per far compiere alla nostra divisione creativa un fondamentale step evolutivo.