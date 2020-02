Mbappé: cresce il brand “KM”. Sito ufficiale in 6 lingue per aprirsi al mondo

Nel 2017 il premio “Golden Boy“, ideato da Tuttosport, è stato assegnato al francese Kylian Mbappé(Paris Saint-Germain). Un anno più tardi (2018) l0attaccante di Bondy (oggi quasi 21enne) ha conquistato, in Russia, con la nazionale, il titolo di campione del mondo. Oggi la stella del PSG è un prodotto “mediatico” in grado di attrarre importanti marchi della grande distribuzione.

Nike, dal 2006, è lo sponsor tecnico e gli fornisce, per le prestazioni in campo, il modello “Mercurial Superfly VII Elite Dream Speed”.Mbappé poi è ambasciatore per i brand Hublot(casa svizzera di orologi), Good Gout (linea di prodotti biologici) e Bulk Homme (prodotto giapponese per la cura della pelle). Il calciatore d’Oltralpe sta investendo sull’immagine personale e ha deciso di presentarsi sul mercato con la sigla stilizzata “KM”. Un’operazione prodromicaalla creazione di una strategia di marketing per gli anni a venire.

Nel frattempo, sui social media sta letteralmente volando. Su Facebook (@kylianmbappeofficial), per esempio, conta già 2.276.582 fan. Cresce anche su Twitter (@KMbappe), dove ha raggiunto e superato il tetto dei 3,52 milioni di utenti. Il record più importante l’ha registrato su Instagram (@k.mbappe), con 36 milioni di “seguaci” per un totale di 758 post pubblicati fino ad oggi. Sull’account ufficiale di Youtube poi ha “intercettato” più di 121mila iscritti.

Il sito ufficiale (kylianmbappe.com) infine è sviluppato in 6 diverse lingue (francese, inglese, spagnolo, cinese, giapponese e arabo) per offrirsi, come prodotto vincente, al mondo del largo consumo.