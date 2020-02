La donna eterea di Lebourgeois si materializza ad Affordable Art Fair con i guantoni da boxe

“Black Blue”, la stampa dell’artista francese Delphine Lebourgeois, è esposta ad Affordable Art Fair, la fiera d’arte contemporanea accessibile in programma a Milano, al Superstudio Più, dal 7 al 9 febbraio 2020.

Milano, 3 febbraio 2020 – La forza della donna nella nostra società in un’illustrazione sospesa tra terra e cielo. Con il suo stile grafico unico e inconfondibile, l’artista francese Delphine Lebourgeois rappresenta in “Black Blue” una donna, che combatte con i suoi guantoni rossi per raggiungere una dimensione più eterea. La sua figura si staglia in volo, tra il blu e l’azzurro del paesaggio sottostante, e il bianco delle nuvole, coperta da una tunica che raffigura una suora con un rossetto di una tonalità accesa, che richiama il colore dei guantoni. La suora ha una sigaretta in bocca e alle orecchie degli auricolari che diffondono le note di un pifferaio magico.

La stampa di Delphine Lebourgeois, inchiostro su carta (formato 84 x 60 cm, prezzo 581 Euro), rientra in una collezione limitata di 35 opere della galleria Liberty. Si tratta di un’illustrazione particolarmente evocativa, in cui si mischiano diverse influenze artistiche: da quella del Botticelli, fino alla tecnica dell’acquarello, passando per la fantasiosa arte del fumetto.

“Black Blue” è una delle opere di richiamo della decima edizione di Affordable Art Fair, la fiera d’arte contemporanea accessibile, in programma, a Milano, dal 7 al 9 febbraio al Superstudio Più. A partire dal 6 febbraio, la serata di inaugurazione, i collezionisti, gli appassionati, ma anche i semplici visitatori curiosi, potranno scoprire le novità del mondo dell’arte e incontrare gli artisti nelle 85 gallerie presenti. In esposizione, opere uniche di artisti emergenti ed affermati, dalla pittura alla fotografia fino alla grafica e alla scultura, al prezzo massimo di 7.500 euro.

———————————————————————————————————————————————

Affordable Art Fair in numeri

Fondata a Londra nel 1999 da Will Ramsay, è arrivata in Italia portando nel mercato italiano una nuova energia: 423 le gallerie locali, nazionali e internazionali che si sono avvicendate negli spazi di Superstudio Più in questi anni, oltre 120,000 i visitatori che hanno varcato le porte dell’Affordable Art Fair milanese per un giro di affari di oltre 12,000,000 di euro di opere vendute – una media di 1.200 opere per ogni edizione che hanno trovato nuova casa tra le mura delle abitazioni dei milanesi.

AFFORDABLE ART FAIR MILANO

Superstudio Più – Via Tortona 27, Milano – www.affordableartfair.com www.facebook.com/AAFMilano

Orari di apertura

Inaugurazione Giovedì 6 febbraio 2020 (solo invito o prenotazione online) 18.00 – 22.00

Venerdì 7 febbraio 2020 h 11.00 – 21.00

Sabato 8 febbraio 2020 h 11.00 – 21.00 – Stroller Hour 10.00-11.00

Domenica 9 febbraio 2020 h 11.00 – 20.00 – Stroller Hour 10.00-11.00

Biglietti

Disponibili in fiera e in prevendita online a partire da 12.50€ (prevendita promozionale online fino al 5 Febbraio) fino a 33€ (biglietto con Personal Art Shopping), inclusi diritti di prevendita. Biglietti giornalieri in fiera: 15€.

Bambini e ragazzi fino ai 16 anni: ingresso omaggio.