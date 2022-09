Main Solution nuovo sponsor dell’US Vibonese calcio (Serie D)

Main Solution Srl, azienda calabrese leader nazionale nel settore (non solo del fotovoltaico residenziale ma di tutta la filiera delle energie rinnovabili) è tra i nuovi partner dell’Unione Sportiva Vibonese Calcio (da quest’anno in Serie D). Il logo dell’azienda calabrese impreziosirà le divise rosso-blu firmate Ready.

Siamo molto contenti – si legge nella nota – di aver raggiunto l’accordo per questa partnership che ci lega ai colori rossoblù per la nuova stagione. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo, consci anche del valore sociale che la squadra di calcio riveste per la città di Vibo Valentia. Ne approfittiamo – concludono – per inviare un grande in bocca al lupo alla squadra e allo staff tecnico, certi che ce la metteranno tutta per raggiungere i risultati che la tifoseria si aspetta.

Dare valore aggiunto ad un percorso ormai storico – aggiunge Daniele Cipollina di Adv Maiora Comunicazione integrata – che è stato vivaio ed ha accompagnato la crescita di diverse generazioni, facendo registrare anche risultati importanti è l’obiettivo sotteso a questo nuovo impegno di Main Solution che condivide con altre esperienze imprenditoriali del territorio visione e mission.

La Main Solution Srl è una società che nasce nel 2015 dalla sinergia di aziendalisti, tecnici e progettisti appassionati di rinnovabili, progettazione elettrica e sicurezza, che dopo anni di esperienza in Italia, Sud America e Sud Africa, presso diverse aziende nel settore, hanno deciso di dar vita ad una realtà capace di affacciarsi sullo scenario italiano ed internazionale con l’esecuzione di commesse sempre più impegnative.

La cura dei dettagli, il design e la qualità delle soluzioni proposte sono gli imperativi e la passione di tutti i collaboratori della struttura. La strategia operativa dell’azienda punta da sempre su un marketing relazionale privilegiando la qualità del servizio alla crescita incontrollata. La notevole esperienza e la professionalità riconosciuta e apprezzata dal mercato consentono alla Main Solution Srl di crescere di importanza e fatturato anno per anno sia in Italia che all’estero. Ad oggi la struttura societaria possiede le potenzialità tecniche e tecnologiche per individuare la migliore soluzione progettuale, impiantistica e prevedere la più indicata procedura per esecuzione dei lavori, grazie a personale qualificato. È un’impresa ambiziosa che quest’anno ha deciso di sposare il progetto rossoblù con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dei prossimi traguardi stagionali.