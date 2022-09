Emma Villas Aubay Siena, presentata la nuova campagna abbonamenti dal jersey partner Terrecablate

Ai primi cento abbonati sarà regalata una t-shirt biancoblu autografata da un giocatore del club.

La partnership tra Emma Villas Aubay Siena e Terrecablate va avanti: è l’ottavo anno di collaborazione tra le due realtà. Terrecablate sarà ancora jersey partner della squadra.

L’accordo è stato presentato questa mattina nella sede dell’azienda in viale Toselli, l’occasione è stata utile anche per presentare la nuova campagna abbonamenti del team che quest’anno prenderà parte al massimo campionato italiano di volley, la Superlega. Erano presenti ad illustrare la partnership e la campagna abbonamenti l’amministratore unico di Terrecablate Marco Turillazzi, il direttore generale e vicepresidente di Emma Villas Aubay Siena Fabio Mechini, il direttore commerciale e marketing del team biancoblu Vittorio Angealccio e lo schiacciatore della squadra senese Alessio Fontani.

“Con Emma Villas Aubay Siena siamo come una famiglia – ha commentato Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate. – Questo è l’ottavo anno di collaborazione e ricordo bene il momento del primo anno del team in Serie A2 quando nacque questa partnership. Posso dire che da sempre in Emma Villas vediamo incarnati quei principi che sono anche il nostro modo di agire. Certamente riscontro assonanza tra il nostro modo di comportarci e quello della società biancoblu. C’è un percorso di condivisione che va molto bene e siamo contenti che la nuova campagna abbonamenti del club venga presentata proprio da noi a Terrecablate”.

“Questo percorso – ha proseguito Turillazzi – non comporta e non riguarda solo il rapporto sportivo, ma anche l’impegno a fare insieme qualcosa nel sociale. Penso ad esempio al progetto ‘Ma tu ci credi?’ che è una iniziativa volta all’educazione digitale dei più giovani, e può essere un percorso che potremmo effettuare insieme”.

Molto soddisfatto il direttore commerciale e marketing di Emma Villas Aubay Siena, Vittorio Angelaccio (nella foto sopra): “Terrecablate si legò subito al progetto di Emma Villas e se un partner continua a sostenere un club vuol dire che quel progetto funziona. Per questa stagione stiamo ragionando su una serie di tematiche e di progetti che possiamo affrontare e sui quali vogliamo lavorare insieme. Terrecablate è da sempre attenta anche alle giovani generazioni, non a caso qui con noi è presente Alessio Fontani che rappresenta il futuro della squadra. Il suo inserimento in prima squadra è il segno concreto di una società che lavora sul settore giovanile. Il progetto di educazione digitale ‘Ma tu ci credi?’ potrà vederci coinvolti, potrà trattarsi di una campagna educational importante sotto tanti aspetti dato che parliamo di un progetto buono e concreto”.

Si è parlato successivamente anche della campagna abbonamenti. E’ valido per le 11 partite della regular season. Non sarà invece valido durante gli eventuali match di play-off e Coppa Italia. L’abbonamento al primo anello costerà 240 euro, se ridotto invece costerà 200 euro.

L’abbonamento al secondo anello costerà 175 euro, se ridotto invece costerà 140 euro.

ABBONAMENTO TIFOSO SOSTENITORE –

L’abbonamento è valido per le 11 partite della regular season più una maglia ufficiale da gara più il coinvolgimento in iniziative particolari al prezzo di 500 euro.

– RIDUZIONI –

Le categorie per le quali si applica la riduzione sono: studenti, ragazzi dai 12 ai 18 anni e tesserati Fipav.

– UNDER 12 –

Gli Under 12 entrano gratis (ma dovranno provvedere al ritiro di un abbonamento Junior con prevendita a 2 euro nei rivenditori e sul sito CiaoTickets oppure a costo zero alla biglietteria del PalaEstra in orari e giorni indicati).

Una novità sta nel fatto che quest’anno i primi 100 abbonati riceveranno una t-shirt omaggio “Vamos Emma Villas” autografata da un giocatore della squadra senese.

Sarà possibile abbonarsi da domani, martedì 6 settembre, alle ore 10 sulla piattaforma CiaoTickets e fino alla quarta giornata di campionato (che sarà il 23 ottobre contro Piacenza).

Il direttore generale e vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena Fabio Mechini ha parlato sia della partnership con Terrecablate che dell’aspetto sportivo e di come stanno andando avanti gli allenamenti del team: “Ricordo benissimo quando venimmo qui per la prima volta otto anni fa – ha detto Mechini. – Con Terrecablate ormai abbiamo effettuato un lungo percorso. È stato, come noto, il primo partner che ha creduto in noi e ci ha sostenuti quando la società è venuta a Siena a giocare la Serie A2”.