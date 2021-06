EURO2020: la scheda commerciale degli sponsor della Federcalcio polacca (PZPN)  

(di Guido Paolo De Felice) – Si è concluso anzitempo il cammino, tutto sommato deludente, della Polonia in questo Euro2020, sebbene le aspettative sulla Nazionale polacca fossero decisamente diverse. Forte infatti della presenza di numerosi calciatori protagonisti in campionati europei importanti, e guidati dal mancato probabile Pallone d’Oro 2020, l’attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, pochi avrebbero pronosticato ad inizio competizione la Polonia sul fondo del proprio girone, con un solo punto raccolto in tre gare. Non è un caso, infatti, se l’avventura del mister Paulo Sousa, arrivato in pompa magna lo scorso gennaio al posto dell’esonerato Jerzy Brzeczek, sembra essere già arrivata al termine.

Eppure, come testimoniato anche dal cambio di allenatore, oltre che dalle numerose partnership strette negli anni, il lavoro della Federcalcio polacca (Polski Związek Piłki Nożnej, PZPN), guidata dall’ex stella di Juventus e Roma, Zbigniew Boniek, è stato di assoluto valore.

Lo sponsor tecnico è rappresentato dall’americana Nike, con un accordo iniziato nel 2009 e successivamente prolungato nel 2013, dal valore commerciale di circa 1,5 milioni di dollari per anno. Le divise indossate dai giocatori polacchi ad Euro2020 hanno previsto il ritorno dell’aquila al centro della maglia, in modo tale da rifarsi a quella indossata sul finire degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, quando la Polonia arrivò due volte al terzo posto nel mondo. Stavolta, tuttavia, il richiamo ai fasti del passato non ha sortito, sul campo, gli effetti sperati.

Lo sponsor principale della Federazione è rappresentato dalla polacca Grupa Lotos SA, compagnia petrolifera integrata verticalmente con sede a Danzica, leader nel settore dei lubrificanti sul mercato nazionale. La società è quotata in borsa nell’indice polacco WIG30. I suoi principali rami di attività sono: produzione di petrolio greggio, raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi. L’accordo, stipulato nel 2018, ha un valore commerciale di circa 2,6 milioni di dollari, e andrà in scadenza nel 2022.

Gli altri principali partner che supportano l’attività calcistica polacca sono: Biedronka, la più grande catena di discount presente in Polonia, di proprietà del gruppo portoghese Jerónimo Martins, specializzata nella vendita principalmente di prodotti locali, molti dei quali prodotti con il marchio dell’azienda, ma anche di alcuni prodotti di fabbricazione portoghese, principalmente vino; Leroy Merlin, azienda francese operante a livello mondiale nella grande distribuzione, specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno; STS Gaming Group, azienda leader nel settore dei giochi d’azzardo in area CEE, che fornisce servizi di scommesse a oltre un milione di clienti in tutta Europa, il cui ventaglio di offerte comprende scommesse sportive, sport virtuali, casinò e casinò dal vivo (con oltre 440 sale scommesse in Polonia), oltre ad un’ampia gamma di scommesse sugli eSports; Oshee, azienda specializzata nella produzione di una gamma di prodotti tra cui bevande isotoniche, funzionali, dietetiche, acque funzionali, prodotti vitaminici, prodotti alimentari come barrette, biscotti ai cereali e caramelle, avente sede a Cracovia; T-mobile Polska, operatore di telefonia mobile polacco, di proprietà della società di telecomunicazioni tedesca Deutsche Telekom.